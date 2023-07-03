الإثنين 03 تموز 2023
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اتحاد الكرة يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم مدرب النشامى عموتة

المدرب المغربي حسين عموتة
المدرب المغربي حسين عموتة .- (من المصدر)
عمان - الغد - يعقد اتحاد كرة القدم، عند الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس في مقره، مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، حسين عموتة، والحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة للنشامى.اضافة اعلان

ووجه الاتحاد الدعوة لممثلي وسائل الإعلام لتغطية حفل التقديم والمؤتمر الصحفي.

وكان الاتحاد أعلن عن التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الحالي ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

يذكر أن عموتة يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيراً الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي.

كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس أفريقيا.
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