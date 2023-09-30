السبت 30 أيلول 2023
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اتحاد الكرة يعلن قائمة الحكام الدوليين 

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اتحاد الكرة يعلن قائمة الحكام الدوليين 
علن  الاتحاد الأردني لكرة القدم، قائمة الحكام الدوليين للعام 2024، والتي ضمت 8 للساحة، 10 مساعدين، واثنين للصالات.

واعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد 8 للساحة: أحمد فيصل، محمد عرفة، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، إسراء مبيضين، وحنين مراد.اضافة اعلان

وضمت قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد البكار، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي.

كما اعتمدت اللجنة محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات.

في المقابل، تم تشكيل لجنة لتعديل وتحديث لائحة الحكام، والتي ضمت مأمون علاونة، إبراهيم أبو فارة، إسماعيل الحافي، عوني حسونة، ومدير دائرة الحكام في الاتحاد.
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