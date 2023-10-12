الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة مع "كباتن"

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الأمين العام للاتحد خليل السالم الأمين العام والمدير التنفيذي لشركة "كباتن" عمر الحديد
عمان- الغد- وقع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اليوم على اتفاقية تعاون مع شركة "كباتن" الإلكتروني، بحضور الأمين العام للاتحد خليل السالم الأمين العام والمدير التنفيذي لشركة "كباتن" عمر الحديد اللذان وقعا الاتفاقية التي جرت مراسمها بمقر الاتحاد بالعاصمة عمان.اضافة اعلان

وبموجب هذه الاتفاقية سيكون "كباتن" الرياضي التكنولوجي، منصة والنظام الشامل لإدارة كافة البيانات والاحصائيات الخاصة بالبطولات واللاعبين التي ينظمها اتحاد غرب آسيا، من خلال تقديم المعلومات الشاملة والمدعمة بالأرقام سواء على صعيد المنتخبات أو اللاعبين كأفراد، كعدد الأهداف المسجلة وكيفية إحرازها ونسب الاستحواذ والعديد من المعلومات العامة.

ويختص التطبيق بتوفير نظام خاص يسهم عبر البيانات التي يوفرها بمراقبة الأداء، وبالتالي العمل على تطوير القدرات وتمكين كرة القدم، وإفساح المجال أمام المدربين واللاعبين لوضع آليات التدريب وفقا للأرقام والاحصائيات خلال المباريات، كما يتيح النظام للاعبين أنفسهم التسجيل بحسابات شخصية والاطلاع على كافة المباريات التي خاضوها في بطولات اتحاد غرب آسيا والمعلومات المرافقة لتلك المشاركات.

وعن توقيع الاتفاقية، عبر السالم وحديد عن اعتزازهما بهذه الشراكة التي ستنعكس إيجابا على الطرفين.

وقال السالم: "لقد بات لبطولات اتحاد غرب آسيا موقعا لافتا بفضل تطور مستواها الفني والتنظيمي، وستسهم هذه الاتفاقية بتشكيل إضافة نوعية لهذه البطولات، عبر قيام التطبيق بمتابعتها رقميا واحصائيا، وهو ما يخدم الاتحاد من جهة والاتحادات الأهلية واللاعبين من جهة أخرى".

وبدوره، اعتبر الحديد أن دخول بطولات اتحاد غرب آسيا إلى دائرة البطولات التي يتابعها تطبيق "كباتن" سيدعم من توجهات المنصة الساعية لخدمة كرة القدم لجميع المؤسسات والجمهور وغيرهم من المعنيين، ذلك أن اتحاد غرب آسيا من أنشط الاتحادات الإقليمية في القارة وأوسعها انتشارا إلى جانب بطولاته الدورية والقوية.
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