اثارت الفضول ..بطاقة حمراء دائرية استخدمها حكم في كأس الاتحاد الانكليزي

اثارت بطاقة حمراء غير تقليدية بشكلها الدائري تم استخدامها في إحدى مباريات كأس الاتحاد الانكليزي الفضول لدى جماهير كرة القدم لمعرفة سبب ذلك.

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وفي لقاء فرق برينتفورد و وولفرهامبتون أظهر الحكم بطاقة حمراء دائرية في وجه توني هارينغتون في الدقيقة الثامنة.



واشار موقع "سبورت بايبل" الى أن شكل البطاقة الدائرية يساعد اللاعبين المصابين بعمى الألوان على تمييزها عن البطاقة الصفراء بوضوح بينما يعتبر موقع "غيفمي سبورت" ان البطاقة تساعد المشاهدين في فهم القرارات التحكيمية.



يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي تستعمل فيها هذه البطاقة حيث تم رفعها في مباراة في الدوري الموسم الماضي مما يشير إلى اتجاه الحكام الى اعتمادها .