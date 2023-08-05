السبت 05 آب 2023
النسخة المطبوعة

احتفالات ميسي الغريبة.. أهداف "سرية" خلفها

WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.13.07 PM
ميسي
لم يحتج النجم الأرجنتيني لوقت كثير، قبل أن يبدأ بالتألق في الولايات المتحدة، فسجل 5 أهداف في أول 3 مباريات له مع ناديه الجديد إنتر ميامي.

لقطات أهداف ميسي في الأراضي الأميركية، شغلت مواقع كرة القدم العالمية، ومعها لقطات احتفالاته "الغريبة" التي بدأ يستخدمها في بلاد "العم سام".اضافة اعلان
ومن بين الاحتفالات، اختيار ميسي لحركات خاصة بأبطال خارقين من شركة "مارفل"، مثل "ثور" و"واكاندا"، بعد تسجيله الأهداف.














في بادئ الأمر، توقعت الجماهير أن يكون ميسي محبا لشخصيات "مارفل" الخارقة، لكن نظريات جديدة بدأت تنتشر، كشفت أن احتفالات ميسي تحمل أهدافا تسويقية خاصة.
عدد من متابعي كرة القدم نوهوا إلى أن ميسي الذي يربطه بشركة أديداس عقد طويل، يروج في احتفالاته لشخصيات "مارفل"، بسبب الشراكة القادمة بين "مارفل" وأديداس.
ومن بين المنتجات، كرات جديدة للدوري الأميركي، تحمل علامات شخصيات "مارفل"، تباع الواحدة منها بـ170 دولار.
احتفالات ميسي الجديدة، قد تكون بأهداف تسويقية، وأبعاد كبيرة، خاصة وأن اللاعب انتقل إلى الدوري الأميركي، بعقد لم تكشف تفاصيله حتى الآن، ولكنها تضمنت نسب من أرباح لشركتي أبل وأديداس.
لاعب اتحاد جدة الجديد فابينيو -(من المصدر)

تشلسي يدخل سباق مبابي.. ويخطط للتعاقد مع آدامز 01 آب 2023

نجم النصر كريستيانو رونالدو -(من المصدر)

قمة الهلال والوداد تفرض نفسها.. والنصر يحتفظ بفرصه القوية 01 آب 2023

199105

مبابي إلى ليفربول؟.. أول تعليق من يورغن كلوب 01 آب 2023

نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي -(من المصدر)

كلوب ينفي اهتمام ليفربول بمبابي.. وديمبلي يتقدم بطلب الرحيل 31 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ميسي يوقع على قميصه

طلب من ميسي التوقيع على قميصه.. فتلقى "عقابا فوريا"

منذ3 ساعة
2023_07_16_09_02_13

ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي.. ويحسم "دربي" فلوريدا

03 آب 2023
246453

بعد الإصابة المروعة.. كشف مدة غياب "ضحية" مارسيلو

03 آب 2023
قميص مارادونا يرتديه ميسي

ميسي يرتدي آخر قميص لمارادونا.. هل يشارك في مونديال 2026؟

31 تموز 2023
اقرأ أيضا
التونسي علي معلول

أرقام فريدة لعلي معلول.. ما سر الاستمرار مع الأهلي المصري؟

منذ 53 دقيقة
ميسي يوقع على قميصه

طلب من ميسي التوقيع على قميصه.. فتلقى "عقابا فوريا"

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.37.29 PM

الرمثا يتجاوز مغير السرحان بهدفين ويتصدر المحترفين مؤقتا

04 آب 2023
2023_07_16_09_02_13

ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي.. ويحسم "دربي" فلوريدا

03 آب 2023
246453

بعد الإصابة المروعة.. كشف مدة غياب "ضحية" مارسيلو

03 آب 2023
نجم توتنهام هاري كين -(أرشيفية)

كين يضحي من أجل بايرن.. وليفربول يوجه بوصلته نحو البرازيل

02 آب 2023
افكار و مواقف

المعركة القضائية الإسرائيلية التاريخية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات | منذ18 ساعة
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
 