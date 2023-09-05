اخبار ايجابية لجماهير الريال عن مستقبل مبابي

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واضافت التقارير ان الفرنسي وافق على التنازل عن ما يزيد عن 100 مليون يورو لفريقه من أجل العودة إلى الفريق بعد استبعاده من فترة التحضير لموسم 2023-2024، حيث اتخذ الخطوة لضمان اللعب خلال الموسم بصورة طبيعية، على ان يترك العاصمة الفرنسية مع نهاية الموسم، وينتقل بدون اي تكلفة الى اي فريق يريد.