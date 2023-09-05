اخبار ايجابية لجماهير الريال عن مستقبل مبابي

اشارت صحيفة ليكيب الفرنسية الى ان الاخبار التي تتحدث عن مستقبل مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي قد تسعد جماهير ريال مدريد الإسباني، بعد ان رفض اللاعب تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث لا ينوي اللاعب البقاء في حديقة الامراء، ويرغب في أن يكون حرا في اختيار ناديه المستقبلي في صيف 2024.اضافة اعلان
واضافت التقارير ان الفرنسي وافق على التنازل عن ما يزيد عن 100 مليون يورو لفريقه من أجل العودة إلى الفريق بعد استبعاده من فترة التحضير لموسم 2023-2024، حيث اتخذ الخطوة لضمان اللعب خلال الموسم بصورة طبيعية، على ان يترك العاصمة الفرنسية مع نهاية الموسم، وينتقل بدون اي تكلفة الى اي فريق يريد.