اختبار صعب لألونسو مع ليفركوزن في مواجهة بايرن ميونيخ

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يخوض فريق باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، أول اختبار حقيقي له عند الساعة 9:30 من مساء اليوم، وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق بايرن ميونيخ في ملعبه "أليانز أرينا"، ضمن المرحلة الرابعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".ويدرك ألونسو صعوبة ملعب "أليانز أرينا"، بعدما أمضى فيه المواسم الثلاثة الأخيرة في مسيرته، والتي تتضمن أيضا تتويجه بطلا للعالم مع منتخب بلاده إسبانيا العام 2010، وإحرازه لقب كأس أوروبا في العامين 2008 و2012 ودوري أبطال أوروبا مرتين في العامين 2005 مع ليفربول و2014 مع ريال مدريد.ويعود ألونسو (41 عاما)، لأول مرة إلى معقل بايرن ميونيخ، منذ أن أنهى مسيرته الكروية في 20 أيار (مايو) من العام 2017، في اليوم ذاته الذي أعلن فيه أسطورة النادي فيليب لام اعتزاله اللعب نهائيا أيضا، في المباراة التي شهدت فوز "العملاق البافاري" على فرايبورج بإشراف المدرب السابق الايطالي كارلو أنشيلوتي.وبعد ستة أعوام ونصف، يعود إلى معقل بايرن ميونخ بثوب المدرب الناجح منذ توليه الإشراف على فريق ليفركوزن قبل 12 شهرا تقريبا، حيث كان ليفركوزن في المركز قبل الأخير، عندما استلم ألونسو منصبه في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2022، وذلك بعد مرور 8 مراحل من الموسم في الدوري الألماني.وفي غضون ثمانية أشهر، قاد ألونسو فريقه إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث خرج على يد روما الإيطالي وإلى المركز السادس في الدوري المحلي بنهاية الموسم، ولم يكن لدى تشابي ألونسو تجربة في التدريب سوى مع فريقي الشباب في ريال مدريد والفريق الرديف في ريال سوسييداد، لكن موسمه الأول على المستوى النخبوي كان ناجحا ما دفع بمسؤولي باير ليفركوزن إلى تجديد عقده حتى صيف العام 2026، على الرغم من اهتمام بعض أكبر الأندية الأوروبية بخدماته.وأشاد رئيس النادي فرناندو كارو بألونسو، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة (سبورت- بيلد) الأسبوعية: "كلاعب فاز بكل شيء، جميع اللاعبين يعرفون ذلك ويستمعون إليه، يعرف ما تحتاجه غرفة تبديل الملابس، الاحتراف والإنضباط".في المقابل، قال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ والعائد إلى مجلس إدارة النادي البافاري مؤخرا لصحيفة "تي زد" المحلية في آذار (مارس) الماضي: "كنت أتمنى دائما أن يصبح يوما ما مدربا"، مشيدا بالإنسان الذكي للغاية.ويلقب باير ليفركوزن في ألمانيا بـ"فيزكوزن" أو "نيفركوزن" لعدم قدرته على حصد الألقاب، لكنه يعتبر منافسا جديا هذا الموسم، لوقوفه حائلا دون إحراز بايرن ميونيخ لقبه الحادي عشر تواليا في الدوري.وأبرم ليفركوزن صفقات ناجحة خلال فترة الانتقالات الصيفية أبرزها، تعاقده مع المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاسي، هداف الدوري الأوروبي الموسم الماضي في صفوف يونيون سان جيلواز البلجيكي، والحصول على خدمات لاعبي الوسط السويسري الدولي جرانيت تشاكا ويوناس هوفمان.واستهل ليفركوزن الدوري المحلي بشكل مثالي بفوزه في مبارياته الـ3 الأولى على لايبزيج (3-2)، وبروسيا مونشنجلادباخ (3-0) ودارمشتات (5-1) ليتصدر الترتيب العام بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ وهما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بأول 3 لقاءات، وستكون المواجهة المرتقبة على ملعب "أليانز أرينا" تحديا حقيقيا لليفركوزن، الذي يصل إلى بافاريا بثقة كبيرة، كما أكد ألونسو بعد العرض الرائع ضد دارمشتات الصاعد حديثا إلى دوري النخبة.بالنسبة لبايرن أيضا، الذي عزز صفوفه هذا الصيف بصفقة رائعة من خلال تعاقده مع هداف المنتخب الإنجليزي هاري كين، من توتنهام في صفقة تخطت حاجز المائة مليون يورو، سيكون الأمر بمثابة اختبار، بعد نهاية مضطربة ومعقدة لنافذة الانتقالات، حيث فشل الفريق البافاري في تدعيم صفوفه بلاعب في مركز قلب الدفاع وآخر في مركز الوسط المدافع بعد فشل محاولته للحصول على خدمات تريفوه شالوبا من تشيلسي والبرتغالي بايلينيا من فولهام، وسيتعين على توماس توخيل التعامل مع مجموعة "محدودة" ولا سيما في الدفاع، وأن يكون مبتكرا. -(وكالات)