اسباب تجاهل ريال مدريد قضية سجن انشيلوتي

تجاهلت إدارة نادي ريال مدريد تهديدات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالسجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر، بتهمة التهرب الضريبي، وذلك وفقًا لتقارير صحافية.

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وأفادت هذه التقارير بأن أنشيلوتي قد قام بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو للضرائب الإسبانية خلال فترتي العامين الماليين 2014 و 2015، خلال فترة توليه مسؤولية تدريب الفريق الملكي، عبر استفادته من حقوق الصور.



وبالرغم من طلب السلطات الإسبانية سجن أنشيلوتي، إلا أن نادي ريال مدريد لم يصدر بيانًا رسميًا بشأن هذا الأمر، حيث يرجح أنه قد تم اتخاذ قرار عدم الرد الرسمي بهدف تركيز الاهتمام على المباراة ضد لايبزيغ في إياب دوري أبطال أوروبا والتي تأهل الريال بنتيجتها الى ربع النهائي.