استراليا تفتتح تصفيات كأس العالم بفوز كبير على بنغلادش

سحق المنتخب الاسترالي نظيره البنغالي في افتتاح مباريات المنتخبين من تصفيات اسيا المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2026، حيث نجح الاستراليون في الفوز على ضيوفهم منتخب بنغلادش بسباعية دون رد، بعد انتهاء النصف الاول من عمر اللقاء الذي لعب على ارض ملعب ملبورن المستطيل.

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وكان هاري شوتار قد افتتح التسجيل عند الدقيقة 4، قبل ان يسجل براندون بوريلدو الهدف الثاني عند الدقيقة 20، كذلك سجل ميتشيل ديوك هدفين قبل نهاية الشوط الاول عند الدقيقة 37 و 40.



وفي الشوط الثاني سجل جايمي ماكلارين ثلاثة اهداف عند الدقائق 49 و 70 و 84