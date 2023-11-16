الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استراليا تفتتح تصفيات كأس العالم بفوز كبير على بنغلادش

نتا
المنتخب الاسترالي

سحق المنتخب الاسترالي نظيره البنغالي في افتتاح مباريات المنتخبين من تصفيات اسيا المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2026، حيث نجح الاستراليون في الفوز على ضيوفهم منتخب بنغلادش بسباعية دون رد، بعد انتهاء النصف الاول من عمر اللقاء الذي لعب على ارض ملعب ملبورن المستطيل.

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وكان هاري شوتار قد افتتح التسجيل عند الدقيقة 4، قبل ان يسجل براندون بوريلدو الهدف الثاني عند الدقيقة 20، كذلك سجل ميتشيل ديوك هدفين قبل نهاية الشوط الاول عند الدقيقة 37 و 40.


وفي الشوط الثاني سجل جايمي ماكلارين ثلاثة اهداف عند الدقائق 49 و 70 و 84

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