اصابة اندريك مهاجم بالميراس يثير قلق ريال مدريد (فيديو)

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🚨 لحظة اصابة موهبة القرن و لاعب ريال مدريد اندريك كاملة



جات بعد تدخل منه …



احد عيوب اندريك و بنفس الوقت ميزة انه يتدخل كثير و هو مو مضطر يتدخل في اكثر الاوقات



ثالث مرة ينصاب بتدخل منه شخصيا مو من الخصم !



pic.twitter.com/f7uYv93667 — محمود (@MH_1902) May 16, 2024

وتعرض اندريك للاصابة في ساقه اليمنى. خلال مشاركته امام اندبندينتي دي فال في كأس الليبرتادوريس مما اضطر لمغادرة الملعب على نقالة في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي انتهت بفوز فريقه بالميراس بنتيجة 2-1 وحسم تأهله الى دور الـ16ولم يصدر النادي حتى الآن أي بيان رسمي بشأن طبيعة اصابة اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب لكن تقارير اكدت ان الاصابة عبارة عن تمزق عضلي، مما قد يبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أسابيع .من المقرر أن ينضم اندريك الى ريال مدريد بشكل رسمي في تموز/يوليو 2024 المقبل وذلك بعدما يتم سن 18 عاما .