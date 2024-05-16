الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اصابة اندريك مهاجم بالميراس يثير قلق ريال مدريد (فيديو)

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اندريك فيليبي نجم بالميراس البرازيلي
اثار اندريك فيليبي نجم بالميراس البرازيلي قلق ناديه المستقبلي ريال مدريد الاسباني الذي سينتقل اليه الموسم المقبل .
وتعرض اندريك للاصابة في ساقه اليمنى. خلال مشاركته امام اندبندينتي دي فال في كأس الليبرتادوريس مما اضطر لمغادرة الملعب على نقالة في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي انتهت بفوز فريقه بالميراس بنتيجة 2-1 وحسم تأهله الى دور الـ16اضافة اعلان
ولم يصدر النادي حتى الآن أي بيان رسمي بشأن طبيعة اصابة اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب لكن تقارير اكدت ان الاصابة عبارة عن تمزق عضلي، مما قد يبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أسابيع .

من المقرر أن ينضم اندريك الى ريال مدريد بشكل رسمي في تموز/يوليو 2024 المقبل وذلك بعدما يتم سن 18 عاما .
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