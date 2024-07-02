افتتاح نادي لوسيل القطري في سحاب

رعى سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني مساء امس افتتاح أكاديمية ونادي لوسيل الرياضي في مدينة سحاب.



وحضر الافتتاح سفير دولة الكويت لدى المملكة حمد راشد المري وعدد من الدبلوماسيين ورئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة والعقيد علي محمد الخوالدة مدير الاستثمار في مديرية الامن العام وشخصيات من المجتمع المحلي.

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وعبر السفير القطري آل ثاني عن تقديره وشكره لجلالة الملك عبدالله الثاني، والحكومة والشعب الأردني، على دعمهم الكامل واللا محدود لقطر، لتنظيم كأس العالم في 2022.



وقال آل ثاني "أقدم تحية شكر وعرفان من القلب للقلب لجلالة الملك عبدالله الثاني، والحكومة والشعب الأردني، على دعمهم الكامل واللا محدود لقطر، لتنظيم كأس العالم في 2022".



وشدد على أن المملكة الأردنية الهاشمية "كانت من أكبر الدول المساندة لقطر في تنظيم كأس العالم 2022، وهذا تم إعلانه من قبل دولة قطر وتكريم العديد من المشاركين الأردنيين في تنظيم كأس العالم".



وقال إن كأس العالم 2022 في قطر، كانت بطولة استثنائية كما ذكر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومفخرة لكل العرب، وهي كانت بطولة لكل العرب.

ووصف السفير آل ثاني أكاديمية لوسيل بالصرح الرياضي الكبير الذي يحسب لسحاب وأهلها.



من جانبه قال السفير الكويتي إن هذا الصرح الرياضي مصدر فخر وبخاصة أنه يأتي لتحقيق تواصل اجتماعي بين دولتين عربيتين عزيزتين على الكويت، وقد أثبتت هذه الدولتان موقعهما الريادي الذي نفتخر به كعرب.



وتطرق السفير المري الى "الموقف الشجاع للمملكة الأردنية الهاشمية، ملكا وحكومة وشعبا، تجاه كل القضايا التي تهم المواطن العربي".









وعدد السفير الكويتي القفزات التي حققتها دولة قطر وأصبحت رمزاً في العالم العربي والاسلامي ولكل محب للازدهار والتطور في العالم".



بدوره قدم العقيد المتقاعد عويد المحارمة عرضا عن طبيعة عمل الأكاديمية والبنية التحتية للملاعب وأهداف الاكاديمية في تدريب الفئات العمرية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم البدنية والرياضية.