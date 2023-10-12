الأرجنتين والبرازيل يتأهبان لجولة مثالية

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يسعى العملاقان الأرجنتيني بطل العالم والبرازيلي، للمحافظة على سجلهما المثالي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.ويلتقي منتخب الأرجنتين مع بارغواي عند الساعة الثانية من فجر اليوم في الجولة الثالثة، فيما يلتقي البرازيل مع منتخب فنزويلا عند الساعة 3:30 فجرا.وبدأت الأرجنتين مشوارها بالفوز على الإكوادور 1-0 في بوينوس أيرس ثم على بوليفيا 3-0 في لاباز، فيما فازت البرازيل على بوليفيا 5-1 خارج الديار ثم بيرو في ليما 1-0.وتصدر ليونيل ميسي تشكيل الأرجنتين الذي استدعاه المدرب ليونيل سكالوني لمباراتي باراغواي فجر اليوم، ثم بيرو الثلاثاء في ليما، حتى قبل عودته لفريقه إنتر ميامي الأميركي، الذي ابتعد عنه مؤخرا بسبب الإصابة.وبعد غيابه عن فريقه بسبب معاناته من "مشكلة عضلية"، اكتفى ميسي بخوض 37 دقيقة فقط منذ 3 أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ دخل بداية الأسبوع بالدقيقة 55، لكن فريقه خسر من الضيف سينسيناتي 0-1 ليفشل في بلوغ الأدوار الإقصائية. ولعب ميسي الدور الرئيس في قيادة الأرجنتين للفوز بمباراتها الأولى في التصفيات بتسجيل الهدف الأول في الإكوادور، قبل غيابه عن المباراة الثانية ضد بوليفيا لإراحته.وتبدو الأرجنتين التي تفتقد الجناح النجم أنخيل دي ماريا بسبب الإصابة، مرشحة لتحقيق فوزها البيتي الأول على باراغواي في تصفيات كأس العالم منذ أيلول (سبتمبر) من العام 2012، عندما فازت بنتيجة (3-1)، وذلك في ظل معاناة ضيفتها التي اكتفت بنقطة من مباراتيها الأوليين، مما أدى لإقالة المدرب الأرجنتيني جييرمو باروس سكيلوتو واستبداله بمواطنه دانيال جارنيرو، الذي يبدأ مشواره بمواجهة منتخب بلاده في اختبار شاق.ومن جانب آخر، تبدو البرازيل مرشحة للفوز الثالث تواليا ضد ضيفتها فنزويلا التي حصدت (3 نقاط) من مباراتيها الأوليين بالفوز على باراغواي 1-0 بفضل هدف سالومون روندون من ركلة جزاء في وقت قاتل.وشهدت الجولة الثانية أيضا فوزا قاتلا لـ"سيليساو" على بيرو خارج الديار بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة الأخيرة.وكان المدرب فيرناندو دينيز "راضيا جدا" عما قدموه في المباراتين السابقتين بالتصفيات، وقرر دينيز الذي سيترك مهمته المؤقتة الصيف المقبل للإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن يستدعي نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن النادي الملكي والنافذة الدولية الماضية. وبعد مواجهة فنزويلا التي خسرت مبارياتها الـ4 الأخيرة مع البرازيل بتصفيات كأس العالم ولم تفز على سيليساو في أي من المواجهات الرسمية، يسافر رجال دينيز إلى مونتيفيديو لمواجهة الغريمة الأخرى أوروغواي التي منيت في الجولة الماضية ضد الإكوادور (1-2) بهزيمتها الأولى بعد 3 انتصارات بقيادة مدربها الجديد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.وتفتتح أوروغواي الجولة الثالثة بمواجهة صعبة أخرى أمام مضيفتها كولومبيا الباحثة عن نقطتها السابعة، وبالتالي البقاء قريبة من الأرجنتين والبرازيل أو حتى التفوق عليهما أو على أحدهما في حال التعثر أمام باراغواي وفنزويلا.وبعد المعاناة على الارتفاع العالي في كيتو، تجد أوروغواي نفسها الخميس أمام ظروف صعبة أخرى في بارانكيا، حيث تلعب كولومبيا مبارياتها البيتية على أمل الاستفادة من اعتيادها على الطقس الحار جدا هناك. والارتفاع العالي سيشغل أيضا بال إكوادور حين تحل ضيفة على بوليفيا في لاباز، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة توازنها بعد خسارتها مباراتيها الأوليين، فيما تبحث ضيفتها عن فوز ثان أو العودة بنقطة التعادل على أقل تقدير.وتتواجه تشيلي مع بيرو في ديربي محيط الهادئ، حيث يسعى كل منهما للفوز الأول بعد الاكتفاء بنقطة في الجولتين الماضيتين.-(وكالات)