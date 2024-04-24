الأسبوع السابع عشر من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الخميس

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تنطلق غدا الخميس ، منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023 -2024.ويلتقي السلط مع معان عند السادسة مساء الخميس على ملعب السلط، فيما يستقبل الجليل ضيفه مغير السرحان عند الـ 8:45 مساء على ستاد الحسن.ويستضيف شباب الأردن نظيره الوحدات عند السادسة مساء الجمعة على ملعب البترا، فيما يحل سحاب ضيفاً على الرمثا عند الـ 8:45 مساء على ستاد الحسن.ويلتقي الفيصلي مع الأهلي عند السادسة مساء السبت على ملعب السلط، فيما يستقبل الحسين نظيره شباب العقبة عند الـ 8:45 مساء على ستاد الحسن.ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 44 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 39، يليه الوحدات 32، ثم الرمثا 25، شباب العقبة 22، معان 17، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان 15، الأهلي 14، سحاب والجليل 12.وتتولى قناة الاتحاد على يوتيوب البث المباشر للمباريات.فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع السابع عشر:مباراة السلط ومعانالحكام: أحمد يعقوب، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، حمزة سعادة، وعبدالرحمن شتيوي رابعا.مباراة الجليل ومغير السرحانالحكام: عمر المعاني، الحكام المساعدين محمود ظاهر، محمد محرم، وأدهم مخادمة رابعا.مباراة شباب الأردن والوحداتالحكام: محمود صبيح، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، يزن خزاعلة، وبكر هباهبة رابعا.مباراة الرمثا وسحابالحكام: إبراهيم سمارة، الحكام المساعدين محمد الخلف، صابرين العبادي، وإسراء مبيضين رابعا.مباراة الفيصلي والأهليالحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، معتز فراية، ومروان إسماعيل رابعا.مباراة الحسين وشباب العقبةالحكام: أحمد راضي للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، أحمد الحتو، وموسى اللحام رابعا.