الأمير علي يتابع تدريبات "النشامى" قبل مواجهة العراق

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تابع رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، استعدادا لمواجهة المنتخب العراقي غدا ضمن ثمن نهائي كأس آسيا (قطر 2023).والتقى الأمير علي مع اللاعبين خلال التدريبات، وحفزهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم، وإسعاد الجماهير الأردنية التي تنتظر الفوز والتأهل للدور المقبل.ويلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي غدا عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي.