الأربعاء 05 تموز 2023
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الأهلي السعودي يعلن ضم نجم ليفربول فيرمينو

نجم ليفربول فيرمينو
نجم ليفربول فيرمينو
أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم ليل الثلاثاء، التوقيع مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.
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وتحصّل الأهلي على توقيع اللاعب مساء الثلاثاء، بعقد يمتد لثلاث سنوات.
وكشف الأهلي رسميا عن الصفقة عبر حسابه الرسمي في تويتر من خلال فيديو قدّم فيه اللاعب.

ويبدو فيرمينو خلال الفيديو وهو يرتدي قميص الأهلي قائلا: "أنا دائما ألعب للفرق الكبيرة، وأنا الآن في الأهلي".

وأضاف باللغة العربية: "أنا فيرمينو. للأهلي جينا".
وكان اللاعب البرازيلي الدولي قد رحل عن صفوف ليفربول بعد نهاية موسم 2022/2023 مع انتهاء عقده.

ويذكر أن ليفربول قد تعاقد مع فيرمينو قادما من صفوف هوفنهايم الألماني في موسم 15/16.
وقضى فيرمينو ثمانية مواسم في صفوف ليفربول، نجح مع الفريق في تسجيل 111 هدفا.
وعانق البرازيلي مع الـ"ريدز" عددا كبيرا من الألقاب، بينها لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.
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