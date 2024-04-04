الأهلي يخشى صحوة سيمبا.. واختبار صعب للترجي

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القاهرة- يسعى فريق النادي الأهلي المصري لتأكيد تفوقه وحجز مقعده في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حينما يستضيف سيمبا التنزاني عند الساعة 11 من مساء اليوم في ستاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الــ8.ويكفي الأهلي، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور قبل النهائي، حيث كان قد حسم مواجهة الذهاب بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم بالعاصمة دار السلام.ورغم معاناة الأهلي من عاملي الإرهاق البدني وفيروس الإصابات، إلا أن الجهاز الفني للأهلي المصري نجح في التعامل مع مواجهة الذهاب بتحقيق الفوز، لكن الفريق سيفتقد في مباراة اليوم لجهود لاعبيه؛ محمد الشناوي وأليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد للإصابة، ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الإفريقي، فيما لم يتضح حتى الآن موقف الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق نظرا لمشاركته بالتدريبات بشكل تدريجي في اليومين الماضيين.وحذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المصري، لاعبيه من التراخي والاكتفاء بهدف السبق في مواجهة الذهاب، مؤكدا أن مباريات الكرة ليس لها منطق سوى التركيز والجهد داخل الملعب.وخاض فريق سيمبا تدريبين في القاهرة قبل مواجهة الأهلي، حيث أكد سليم عبد الله رئيس مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني قدرة فريقه بتحقيق الفوز على النادي الأهلي في مواجهة اليوم، لافتا إلى صعوبة مواجهة فريق بحجم الأهلي على ملعبه، لكنه أبدى ثقته بلاعبيه على مباغتة الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية.في المقابل، يسعي صن داونز لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي حينما يستضيف نظيره يانج افريكانز التنزاني عند الساعة 9 من مساء اليوم في ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، وذلك بعدما سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الذهاب، حيث سيلعب فريق صن داونز لتحقيق الفوز معتمدا على أفضلية اللعب بأرضه وبين جماهيره.وتجاوز صن داونز -الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا العام 2016 وبطل النسخة الأولى والوحيدة لبطولة الدوري الإفريقي- مرحلة الشك مع إجهاد بعض لاعبيه في مباراة الذهاب، بسبب مشاركتهم مع منتخب جنوب إفريقيا في فترة التوقف الدولية.وسيكون الترجي الرياضي التونسي في مهمة صعبة للغاية حينما يحل ضيفا على أسيك أبيدجان بملعب فيليكس هوفويت غدا في إياب الدور ذاته، بعد أن تعادلا سلبا في المواجهة التي أقيمت السبت الماضي بتونس.واكتفى الجهاز الفني لفريق الترجي بخوض تدريبين في "أبيدجان"، حيث فرض السرية التامة على التدريبات التي أقيمت بتونس لتجهيز اللاعبين. ويدرك الجهاز الفني لفريق الترجي صعوبة المهمة، خاصة وأن أسيك يعيش فترة جيدة، حيث تأهل لدور الثمانية بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفوزه في ثلاث مباريات وتعادله مرتين وخسارته في مباراة واحدة، فضلا عن أن المباراة تقام على ملعبه.ويسعى الترجي الرياضي التونسي، الفائز بأربعة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، لتجاوز عقبة أسيك والتأهل لقبل نهائي البطولة حيث سيواجه الفائز من مواجهة صن داونز ويانج أفريكانز.وفي المباراة الرابعة والأخيرة، يسعى بيترو أتلتيكو الأنجولي لتحقيق عنصر المفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، وذلك حينما يلاقي فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو عند الساعة 7 من مساء يوم غد في "ملعب 11 نوفمبر".وكان بيترو أتلتيكو نجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي في مواجهة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي، فيما سيحاول مازيمبي المتوج بالبطولة خمس مرات سابقة إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 2015، ولكن أطماعه ستصطدم بالطموحات المشروعة لفريق بيترو أتليتكو.-(وكالات)