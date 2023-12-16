السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأهلي يسدد حساب اتحاد جدة ويلاقي فلومينينسي في نصف النهائي

فرحة لاعبي الأهلي المصري بالفوز على الاتحاد السعودي في ملعب الجوهرة المشعة - (من المصدر)
فرحة لاعبي الأهلي المصري بالفوز على الاتحاد السعودي في ملعب الجوهرة المشعة - (من المصدر)
جدة - أعرب التونسي علي معلول لاعب فريق النادي الأهلي المصري، عن سعادته الغامرة بفوز فريقه على الاتحاد السعودي بنتيجة (3-1) في لقاء أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" بربع نهائي كأس العالم للأندية (السعودية 2023)، ليضرب موعدا مع فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي، يوم غد.اضافة اعلان
وقال معلول في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: "حققنا فوزا مستحقا على اتحاد جدة، هو خصم عنيد ومنافس قوي لامتلاكه كوكبة من النجوم، لكننا حققنا المطلوب على ملعبه وبين جماهيره، نجحنا بالسيطرة على مجريات المباراة في معظم فتراتها، وقدمنا أداء مميزا يحسب للاعبين والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر".
وأضاف: "أعددنا العدة جيدا للمباراة، وكانت الروح والعزيمة حاضرة في نفوس اللاعبين، الأهلي بطل أفريقيا، وسنعمل بقوة للتأهل إلى النهائي، فبعد الفوز على الاتحاد تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فلومينينسي، أحد أقوى الفرق البرازيلية، سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة اعتبارا من اليوم، ننتظر جماهيرنا في المدرجات لتحفيزنا على تحقيق الفوز".
من جانبه، هنأ حارس مرمى اتحاد جدة عبد الله المعيوف، لاعبي الأهلي المصري بالفوز، مؤكدا أنهم كانوا الأفضل في المباراة واستحقوا الفوز.
وأشار المعيوف في تصريحات صحفية: "لا ألوم أحدا على الخسارة، ركلة الجزاء الضائعة كانت نقطة تحول اللقاء، كان تركيزنا عاليا في المباراة، لكن الحظ لم يحالفنا في تسجيل الأهداف وسنعمل جاهدين من أجل تعويض جماهير الاتحاد في المباريات المقبلة".
وقدم اللاعب أحمد بامسعود مدافع فريق الاتحاد السعودي، اعتذاره لجماهير ناديه عقب الخسارة القاسية أمام الأهلي المصري، بقوله: "أعتذر لجماهيرنا والشعب السعودي على المستوى الذي قدمناه، كنا نطمح إلى تقديم الأفضل والوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة، لكننا لم ننجح في ذلك، كنا نحتاج إلى رغبة أكثر وعزيمة أكبر من أجل تجاوز منافس صعب وعنيد بحجم الأهلي المصري، لقد سيطرنا على المباراة في معظم أوقاتها، وكنا الطرف الأفضل، لكن الهدف الأول جاء مبكرا وأربك حساباتنا، ثم جاء الهدف الثاني ليزيد من إحباط اللاعبين، ولم نتمكن من التعويض بكل أسف".
وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، قبل أن يهدر الفرنسي كريم بنزيمة فرصة تسجيل هدف التعادل لاتحاد جدة خلال الشوط عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، ولكن المصري محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها.
وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ59، ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة الـ62، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط تلقى أنتوني موديست لاعب الأهلي البطاقة الحمراء، وبعدها بدقيقتين سجل كريم بنزيمة هدف "حفظ ماء الوجه" لاتحاد جدة.
وثأر الأهلي المصري من خسارته أمام اتحاد جدة في ربع نهائي المسابقة ذاتها العام 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد بهدف متأخر لنجمه محمد نور.
ويلعب الأهلي مع فلوميننسي البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم غد، حيث يشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا، في حين يشارك اتحاد جدة في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مستضيف البطولة.
وكان اتحاد جدة، افتتح مباريات النسخة الحالية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، وأصبحت هذه هي المرة السادسة التي يصل فيها الأهلي المصري لنصف نهائي البطولة العالمية، علما بأن أفضل إنجازاته في البطولة يتمثل بحصوله على المركز الثالث 3 مرات في نسخ الأعوام، 2006 و2020 و2021. -(وكالات) 
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