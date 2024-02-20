الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأولمبياد يثير التساؤلات حول اتفاق مبابي وريال مدريد

نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي -(من المصدر)
نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي -(من المصدر)
 أكدت تقارير صحفية إسبانية أمس، أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يواجه صداما مع ريال مدريد الإسباني بشأن قضية كبرى.
وفي الوقت الذي تردد فيه أن مبابي وقع مع الميرينجي حتى صيف 2029، ألمحت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن مشاركة المهاجم الفرنسي في الأولمبياد المقبلة ستكون أول مشكلة بين الطرفين فور إعلان الصفقة بشكل رسمي.اضافة اعلان
وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركة في الأولمبياد كانت إحدى الحجج التي ضغط بها باريس والرئاسة الفرنسية على مبابي من أجل التجديد العام 2022، حيث تم اختياره ليكون حامل العلم الفرنسي في حفل الافتتاح.
وأوضحت أن المشاركة في الأولمبياد ليست ضمن مواعيد الفيفا، وبالتالي من حق الأندية الاحتفاظ باللاعبين وعدم السماح لهم بالانضمام إلى المنتخبات.
فضلا عن أنه لا يتم منح اللاعبين تعويضا إذا تعرض أحدهم لأي إصابة، كما حدث مع ريال مدريد في الأولمبياد السابقة عندما أصيب الإسباني داني سيبايوس.
وذكرت أن الصيف المقبل سيكون مزدحما للغاية، حيث سيلعب اليورو أولاً من 14 حزيران (يونيو) إلى 14 تموز (يوليو)، ثم ستقام الألعاب الأولمبية من 24 من ذات الشهر إلى 9 آب (أغسطس).
وتتزامن الأولمبياد مع الموسم التحضيري لريال مدريد وبداية الدوري الإسباني، كما أن الميرنجي سيكون مجبرا على منح اللاعب الفرنسي راحة عقب العودة من مهمته مع منتخب الديوك.
وقالت "آس" إن الخسارة الكبرى لريال مدريد ستكون غياب مبابي عن فترة الإعداد في الولايات المتحدة، خصوصا أن الميرنجي حصل على أرباح تتراوح من 12 إلى 15 مليون يورو في آخر فترتي الإعداد.
وأضافت: "وجود مبابي مع ريال مدريد في المباريات الودية سيرفع الدخل الذي سيحصل عليه الملكي بشكل كبير".
مودريتش يرفض عرض أنشيلوتي
رفض الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، عرضا غير متوقع من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمرينجي.
وينتهي عقد قائد ريال مدريد (38 عاما) داخل قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.
ووفقا لموقع "ذا أثليتيك"، عرض كارلو أنشيلوتي على مودريتش منذ شهرين، الانضمام إلى الجهاز الفني في ريال مدريد، في حال قرر الاعتزال بنهاية الموسم.
وعلى الرغم من أن اللاعب الكرواتي كان ممتنًا لما قدمه المدرب الإيطالي من خلال هذه الفرصة، إلا أنه رفض الفكرة في البداية.
وكشفت مصادر مطلعة رفضت الصحيفة الكشف عن هويتها، أن قرار مودريتش بالرفض ليس نهائيًا، وأنه ما يزال يدرس الاقتراح.
لكن في الوقت نفسه، فإن أولوية اللاعب هي مواصلة اللعب والمنافسة على أعلى مستوى.
وأشارت إلى أن تجديد مودريتش لعقده مع ريال مدريد هي الاحتمالية صاحبة النسبة الأقل في مستقبل النجم الكرواتي، لكنه حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي.
مفاجأة لراموس
يجهز مسؤولو ريال مدريد مفاجأة لقائد الفريق السابق الإسباني سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية الحالي، خلال الأسبوع المقبل.
ويلتقي الميرنجي مع إشبيلية، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ال26 من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يخطط مسؤولو ريال مدريد لتكريم سيرجيو راموس في يوم عودته إلى البرنابيو بقميص إشبيلية.
وكان راموس قد انضم إلى الميرنجي قادما من إشبيلية، في صيف العام 2005، وغادر قلعة سانتياجو برنابيو في صيف 2021 متجها إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.
وحقق المدافع المخضرم مع الفريق الملكي لقب الدوري الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، بالإضافة لكأس العالم للأندية 4 مرات.
روديجر على أبواب العودة
تحيط الشكوك بالمدافع الدولي الألماني أنتونيو روديجر، وإمكانية لحاقه بمواجهة إشبيلية الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
وعانى روديجر من إصابة في العضلة المتسعة بفخذه الأيسر، قبل خوض مواجهة جيرونا بالجولة 24 من الليجا.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن روديجر يتعافى بشكل جيد، وسيكون جاهزا للمشاركة ضد إشبيلية الأحد المقبل. وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في ورطة كبيرة، عقب التعادل ضد رايو فاليكانو بهدف لمثله، بسبب الغيابات التي ضربت الفريق.
وبخلاف الإصابات، فإن داني كارفاخال تعرض للطرد، وحصل كامافينجا على الإنذار الخامس، ولن يلحق الثنائي بمواجهة إشبيلية.
ومع غياب كامافينجا فإن أنشيلوتي يريد الاعتماد على تشواميني كمحور ارتكاز، وبالتالي عودة روديجر من الإصابة ستسهل المهمة على المدرب. -(وكالات)
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