الإمارات تترقب طاجيكستان في ثمن النهائي.. وأستراليا تتطلع لاجتياز إندونيسيا

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الريان - شدد خالد الهاشمي مدافع منتخب الإمارات، على أن الفريق جاهز لمواجهة طاجيكستان اليوم على ستاد عبدالله بن خليفة في الريان، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.ويلتقي الفائز في ربع النهائي، مع الفائز من مباراة المنتخب الوطني والعراق التي ستقام يوم غد.وقال الهاشمي: "أعتقد أننا أنجزنا مهمتنا الأولى بالتأهل إلى الدور الثاني من هذه البطولة، والآن نحن مستعدون لخوض مواجهة طاجكستان بأفضل صورة. بكل تأكيد سيكون هدفنا تحقيق الفوز على منافسنا والتطلع إلى التأهل للدور ربع النهائي".وشدد بالقول: "قدم منتخبنا مردودا جيدا في النسخة الماضية من البطولة، ونحن فخورون بذلك، ونسعى الآن إلى تقديم أداء مميزا آخر يسعد الجماهير الإماراتية".وأكمل: "درسنا طريقة لعب المنتخب الطاجيكي وخططه التكتيكية جيداً وسنكون جاهزين للتصدي لمحاولاته الهجومية وإيقاف خطورته، وأعتقد أن التركيز هو أهم شيء في مباراة الغد من أجل تقديم مباراة تليق بمستوى الكرة الإماراتية والظفر ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي".وختم: "في مثل هذه البطولة الأمر الأهم هو الفوز والتأهل، يمكن أن تلعب أفضل مباراة في تاريخك ولكنك لا تحقق الفوز، وبالنسبة لنا ما يهم هو تحقيق الفوز.. كان هناك بعض الأخطاء في المباريات الماضية، ونحن نسعى لتفادي تكرارها، ونعمل على ذلك في التدريبات".وكان منتخب طاجيكستان حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق 5 نقاط خلف قطر المتصدرة، مقابل نقطتين للصين ونقطة للبنان.واستهل الفريق مشوار المنافسة بالتعادل مع الصين 0-0، ثم خسر في الجولة الثانية أمام قطر 0-1، قبل أن يحقق الفوز في المباراة الثالثة على لبنان 2-1.في المقابل، حصل المنتخب الإماراتي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق 5 نقاط خلف إيران المتصدرة، ومتقدماً بفارق الأهداف على فلسطين، في حين لم تحصل هونج كونج على أي نقطة.ونجح الفريق في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على هونج كونج 3-1، ثم تعادل مع فلسطين 1-1، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة والأخيرة أمام إيران بنتيجة 1-2.وسيكون على الإمارات استعادة ثقة جمهورها الغاضب والتأهل إلى ربع النهائي للنسخة الثالثة توالياً.ورغم التأهل إلى ثمن النهائي الثالث توالياً بعد نسختي العامين 2015 و2019، طالت الانتقادات البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات لعدم استقراره على تشكيلة ثابتة وإشراك لاعبين في غير مراكزهم مثلما فعل في لقاء إيران، عندما دفع بالظهيرين بدر ناصر وخالد الظنحاني في قلب الدفاع.كما طال الانتقاد مدرب كوريا الجنوبية السابق لتجاهله المخضرم علي مبخوت (33 عاما) الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 85 هدفا، وأبقاه على مقاعد الاحتياط في مباراتي هونج كونج وفلسطين، ثم استبعده نهائيا أمام ايران رغم غياب المهاجم الشاب سلطان عادل (19 عاما) بسبب الإصابة، بعدما فضله بينتو في أول مباراتين على مهاجم الجزيرة.وقال ياسر سالم مدير منتخب الإمارات في تصريح عن سبب استبعاد مبخوت: "إنها قناعات المدرب الفنية ونحن نحترمها"، نافيا أن يكون هناك أي سبب آخر "فمبخوت ملتزم بالتدريبات ويوجه زملاءه الشباب وهو يقول: "إن مصلحة المنتخب هي الأهم".ودافع البرتغالي سيرجيو كوستا مساعد مدرب الإمارات عن خيارات مواطنه وأكد أن "بينتو أعد اللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وتعليماته ومن يشارك ينفذ ما يطلب منه بكفاءة"، معتبرا أن أكثر "ما يحتاج إليه المنتخب في هذه المرحلة هو الثقة".وكشف: "منذ بداية البطولة ونحن نقوم بالعمل على تحليل المنتخبات كافة، التي قد نواجهها ومن ضمنها طاجيكستان التي سنلعب أمامها بأفضل صورة ممكنة ووضعنا الخطة المناسبة لها".وحذر مدرب الإمارات أمس في المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة من مغبة الاستخفاف بالمنتخب المنافس بقوله: "سيكون الخطأ كبيرا إذا استخففنا بقدرة طاجيكستان الوافدة الجديدة".واستطرد: "لا مجال لارتكاب الأخطاء كما حصل في دور المجموعات، وأنا واثق من أن لاعبي فريقي سيظهرون السلوك الصحيح لبلوغ ربع النهائي".وتعول طاجيكستان التي سبق أن تعادلت مع الإمارات 0-0 في أبو ظبي وديا في آذار (مارس) من العام الماضي، على الروح العالية للاعبيها واستكمال مشاركتهم التاريخية في البطولة.وقال مدربها الكرواتي بيتار شيغرت (57 عاما) والذي احتفل بجنون مع الجمهور الطاجيكي بعد الصعود على حساب لبنان: "لدي شعور بالرضا عن الأداء الرجولي الذي قدمه الفريق، لقد صنعنا التاريخ بالتأهل (إلى ثمن النهائي)".وأوضح في المؤتمر الصحفي: "نريد المزيد، لسنا هنا من أجل الابتسام والاحتفال. سنرى كم يتبقى لنا من حيوية أو "بنزين في الخزان" لخوض هذه المباراة" مشيرا إلى أنه يحتاج إلى إيجاد الحلول ولا سيما، في ظل إصابة بعض اللاعبين وإيقاف لاعب الوسط امادوني كامولوف.وامتاز المنتخب الطاجيكي في المباريات الثلاث في دور المجموعات بالقوة البدنية وامتلاكه لمجموعة جيدة من اللاعبين في مقدمتهم حارس المرمى رستم يتيموف ولاعب الوسط امادوني كامولوف والمهاجم شاهروم سامييف والقائد بارفيزدزون عمرباييف صاحب أول هدف لبلاده في كأس آسيا.وقال يتيموف: "كأس آسيا محطة في غاية الأهمية بالنسبة لنا ونسعى إلى تقديم أفضل أداء وتحقيق أقصى نتائج ممكنة كي نلهم الجيل القادم في بلادنا ونمهد لهم الطريق للسير على خطانا ومواصلة النجاح".في البطولة ذاتها، تلتقي أستراليا الفائزة باللقب عندما استضافت البطولة العام 2015 مع إندونيسيا على ستاد جاسم بن حمد.وتصب الترشيحات في مصلحة المنتخب الأسترالي الأكثر خبرة، في حين تخوض إندونيسيا الأدوار الإقصائية في البطولة القارية للمرة الاولى.وقدمت أستراليا التي لا تضم أسماء كبيرة في صفوفها عروضا صلبة في الدور الأول من دون أن تلعب كرة قدم جميلة، فتفوقت على الهند 2-0، ثم على سورية 1-0، قبل أن تكتفي بالتعادل مع أوزبكستان 1-1.والهدف الأوزبكي كان الأول الذي يدخل مرماها منذ 609 دقائق.ويعتمد المنتخب الأسترالي على اللياقة البدنية العالية للاعبيه وقوتهم الجسدية الهائلة التي يجسدها هاري سوتار قلب الدفاع، الذي يلعب في صفوف ليستر سيتي في دوري تشامبيونشيب في إنجلترا (1.98 م و101 كجم).وعموما، يبقى السلاح الأخطر لـ"سوكيروز"، الكرات العالية داخل المنطقة والكرات الثابتة.وقال لاعب منتخب أستراليا مارتن بويل: "حققنا الهدف الأول من مشاركتنا في البطولة وهو تصدر المجموعة".وتابع: "من الآن فصاعدا لا يوجد مجال للخطأ في الأدوار الإقصائية وكل خطأ صغير يمكن أن نعاقب عليه، لذلك نعرف ما يتعين علينا القيام به وعلينا مواصلة التقدم".وأضاف: "يمكن أن نرتقي بمستوانا وأشعر أننا نسيطر على المباريات، وعلى نسبة عالية من الاستحواذ ونصنع الفرص، وأعتقد أننا بحاجة فقط إلى أن نكون أكثر فاعلية داخل المنقطة".أما إندونيسيا، فاحتاجت إلى هدف التعادل الذي سجله قيرغيزستان في مرمى عمان قبل نهاية المباراة بعشر دقائق لتضمن تأهلها على حساب المنتخب الخليجي، وذلك بفضل فوزها الوحيد في دور المجموعات على فيتنام 1-0. -(وكالات)