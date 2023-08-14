الإثنين 14 آب 2023
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الاتحاد الآسيوي يصادق على جوائز ضخمة لبطولاته

كأس دوري أبطال آسيا - (أرشيفية)
كأس دوري أبطال آسيا - (أرشيفية)
كوالالمبور - أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دخول عصر جديد في بطولات الأندية الآسيوية، من خلال الكشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده المكتب التنفيذي يوم أمس، عبر تقنية فيديو الاتصال، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتأتي هذه المبادرات الثلاث الجديدة، بهدف الارتقاء بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، وتعزيز نمو اللعبة، وإدماج المزيد من الأطراف، بحيث يتم تطبيق التغييرات اعتبارا ًمن موسم 2024-2025.
وشدد الشيخ سلمان، على التزام الاتحاد القاري بتوفير منصة بطولات أندية ذات قيمة تجارية أعلى للاتحادات الوطنية الأعضاء، والاقتراب أكثر من الجماهير المتحمسة في القارة الآسيوية.
وسوف تحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 ناديا، تسمية دوري أبطال آسيا للنخبة ACLE، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 ناديا، ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديا.
في المقابل، يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على جائزة مالية مقدارها 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة 4 ملايين دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024.
أما الفريق الخاسر في نهائي البطولة الجديدة، فسوف يحصل على جائزة مالية مقدارها 6 ملايين دولار، بفارق 4 ملايين دولار عن نسخة العام الحالي، والبالغة 2 مليون دولار. كما أن بطولتي دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي سوف تشهدان زيادة في الجوائز المالية والمزايا.
من جهة أخرى، سوف تشهد دوري أبطال آسيا للسيدات منافسة قوية، من خلال مشاركة الأندية المؤهلة في الاتحادات الوطنية التي تحصل على دعوة للمشاركة، وهي تشتمل على جوائز مالية سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قام بتنظيم بطولتين تجريبيتين للأندية العامين 2021 و2022، في حين تقام النسخة الثالثة في وقت لاحق من العام الحالي.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "مسابقات الأندية لدينا هي بالفعل حالياً من ضمن الأفضل والأكثر ربحية على مستوى القارات، واليوم يدخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عصرا جديدا من خلال هذه المبادرات الرائدة على صعيد مسابقات الأندية للرجال والسيدات".
وأضاف: "أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طموحاته في أن تواصل فرقنا ولاعبونا التألق في البطولات العالمية، وهذا الطموح يستند بشكل أساسي إلى تعهدنا في مواصلة الاستثمار ببطولاتنا، التي تعتبر شريان الحياة لتطوير جميع اتحاداتنا الوطنية".
وكانت مسابقة دوري أبطال آسيا، شهدت رفع قيمة الجائزة المالية لأكثر من الضعف، من 1.5 مليون دولار العام 2015 إلى 4 ملايين دولار العام 2018، وكذلك تم رفع قيمة جائزة كأس الاتحاد الآسيوي من 350 ألف دولار العام 2015 إلى 1.5 مليون دولار العام 2018. وفي العام 2019، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برفع قيمة بدل السفر في كلتا البطولتين على امتداد كل المراحل. -(وكالات)
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