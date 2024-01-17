الاتحاد الآسيوي يغرم الفيصلي 3 آلاف دولار

عمان - الغد - قررت لجنة الانضباط والأخلاق قي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توقيع عقوبة مالية على النادي الفيصلي، على خلفية مباراتيه في مسابقة دوري أبطال آسيا أمام فريقي السد والشارقة.



وتقرر تغريم الفيصلي 1500 دولار أميركي، لحصول 5 من لاعبيه على الإنذارات، خلال المباراة السد القطري يوم السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهي المباراة التي انتهت الفيصلي بفوز 2-0، إضافة إلى غرامة بالمبلغ ذاته، نتيجة المخالفة نفسها في مباراة الفريق أمام الشارقة يوم الرابع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والتي انتهت بفوز الفيصلي أيضا بنتيجة 2-1.

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وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق، أن على الفيصلي دفع الغرامتين في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إصدار العقوبة، كما أخطرت الفيصلي بأنه سيتم توقيع عقوبة أكبر في حال خالف المادة ذاتها مستقبلا.



يذكر أن الفيصلي خرج من دور المجموعات في مشاركته الأولى بمسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما حل في المركز الأخير بمجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين و4 هزائم.