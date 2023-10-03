الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

الاتحاد السعودي يكشف كواليس إلغاء مباراة سباهان الإيراني

ايران
نادي اتحاد جدة السعودي
أصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا رسميا بشأن إلغاء مباراته أمام نادي سباهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء الإثنين، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.اضافة اعلان

وذكر الاتحاد، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".

وأضاف: "ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".

وأتم: "في هذا الإطار، يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكره القدم".

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

وذكرت مصادر أن سبب الأزمة هو وجود تمثال لقاسم سليماني، المسؤول البارز الراحل في الحرس الثوري الإيراني داخل ملعب المباراة، وذهذا يعتبر فعلا غير رياضيا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
645x344-1691839634755

فيديو لأول هدف يسجله رونالدو في دوري أبطال آسيا

منذ 59 دقيقة
نت

جيرارد يهنئ يوسف مسرحي بفوزه باول ميدالية ذهبية للسعودية

01 تشرين الأول 2023
0_Inter-Miami-CF-v-FC-Cincinnati-Semifinals-2023-US-Open-Cup

قميص ميسي الأعلى مبيعا في الدوري الأميركي

30 أيلول 2023
البرتغالي كريستيانو رونالدو

"طالب بـ20 مليون دولار".. رونالدو يلاحق يوفنتوس قضائيا

17 أيلول 2023
اقرأ أيضا
نابولي

قبل ساعات من مباراة ريال مدريد.. زلزال يضرب نابولي

منذ1 ساعة
645x344-1691839634755

فيديو لأول هدف يسجله رونالدو في دوري أبطال آسيا

منذ1 ساعة
ملعب دييغو أرماندو مارادونا (إيطاليا)

قبل ساعات من مباراة ريال مدريد.. زلزال يضرب نابولي

منذ4 ساعة
FjkQAHDXwAIv668

لاهوز: ميسي اتصل بي واعتذر منّي بعد مواجهة الأرجنتين وهولندا

02 تشرين الأول 2023
ميسي

انتر ميامي في مرمى الانتقادات بسبب عدم وضوح اصابة ميسي

02 تشرين الأول 2023
Doc-P-469306-638317595350657530

ليفربول قد يغرّم بعد هزيمة توتنهام

02 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

معرض دولي في الأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ19 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 