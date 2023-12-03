الانتقادات تحاصر مانشستر يونايتد بعد عرض مخيب آخر أمام نيوكاسل

اضافة اعلان

ادعى أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، أن هناك الكثير من اللاعبين "الكسالى" في الفريق الحالي، بعد مشاهدتهم وهم يخسرون أمام نيوكاسل 0-1 أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتعرض فريق المدرب إريك تين هاج للهزيمة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما تلقى هدفا في الشوط الثاني من إمضاء أنتوني جوردون.وسيطر نيوكاسل بالكامل على المباراة، فيما كافح يونايتد للدخول إلى مجريات اللقاء، وقدم أداء هزيلا.ولم يشكل كل من أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد تهديدًا كبيرًا في المقدمة، ولم يتمكن رجال تين هاج من شن الهجوم، إلا بعد دخول راسموس هويلوند وأنتوني من مقاعد البدلاء.وبعد مشاهدة الأداء، وجه سكولز انتقادا لاذعا لفريقه السابق، وقال في تصريحات لشبكة إنتاجات البريميرليج: "هراء.. إنهم فريق كرة قدم فقير في هذه اللحظة، تلك النتائج التي حققوها مؤخرًا مضللة".وأضاف: "هناك عدد كبير جدًا من اللاعبين الكسالى في الفريق، لا يمكنك الإفلات من ذلك. بالذهاب إلى هذه الأماكن، أول شيء تفعله هو العمل الجاد. يمكنك أن ترى الفرحة التي شعر بها نيوكاسل بعد فوزه، وأشعر بالأسف على الظهيرين".وخسر يونايتد أمام كل فرق النصف الأول التي لعب أمامها حتى الآن هذا الموسم في الدوري الممتاز.وكان سكولز الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 11 مرة، غاضبًا من تعابير وجه ماركوس راشفورد ولغة جسده بعد خروجه من الملعب، قائلاً: "ما الذي تفاجأ به؟ لم أفهم، كيف يعتقد أنه يجب أن يظل في الملعب؟ لقد تسبب في ضرر الفريق أكثر من نفعه".وأضاف: "كان ماركوس العام الماضي رائعًا ويتمتع بالقدرة، ليس هناك شك في ذلك. لكن عندما يتراجع أداؤه، ويخرج ويتصرف بهذه الطريقة، لا أعتقد أن هذا أمر جيد للفريق. هو أحد أكثر اللاعبين خبرة الآن. إنه لاعب يتطلع إليه الآخرون. ماينو يتطلع إليه. جارناتشو يتطلع إليه".واستهدف سكولز أيضا القائد برونو فرنانديز، مضيفًا: "برونو لاعب آخر. انظر، إنه يتمتع بقدرة رائعة، ويمكنه تسجيل هدف وصنع هدف، لكني أحب أن أكون في غرفة تبديل الملابس قبل المباراة وأرى ما يطلبه منه المدرب".وواصل: "ما هو المركز الذي يطلب منه اللعب فيه؟ أين من المفترض أن تكون في ملعب كرة القدم؟ أراه كرقم 10، إنه أفضل مركز له حيث يمكنه لعب التمريرات ويمكنه تسجيل الهدف".وزاد: "أين كان الليلة؟ ولم يكن في هذا المكان أبدا. أراه على اليسار، اليمين، وأحيانًا يكون أعمق لاعب في مانشستر يونايتد، لا أعتقد أن هذا أمر صحي للفريق. يزعج التشكيل ويزعج طريقة اللعب".وختم: "لا نعلم، ربما يطلب منه المدير الفني أن يفعل ذلك، لكن يبدو أنه يخرج ويفعل ما يريده على أرض الملعب".وسيكون يونايتد الآن في حاجة ماسة للعودة إلى الانتصارات، عندما يواجه تشيلسي يوم الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد".في السياق ذاته، أكد النجم السابق آلان شيرر، إن تين هاج، لديه "الكثير من البيض الفاسد" في فريقه.وقال شيرر في تقييمه للمباراة عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد تغلبوا (نيوكاسل) على مانشستر يونايتد في النطاقات الواسعة. (كيران) تريبييه و(تينو) ليفرامينتو كانا رائعين ضد (آرون) وان بيساكا و(ديوجو) دالوت.وأضاف: "في دفاعهم، لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاق من (أليخاندرو) جارناتشو و(ماركوس) راشفورد. لم ينظر راشفورد إلى الأمر على الإطلاق، لم يبدو مهتمًا، لقد حدث ذلك مرات عديدة. صنع نيوكاسل العديد من الفرص وكان يجب أن يسجلوا العديد من الأهداف”.ثم تحدث شيرر بشكل شخصي وقال: "بالنسبة لي، هناك الكثير من البيض الفاسد في فريق مانشستر يونايتد هذا. الكثير من المواقف السيئة، لا بأس عندما تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لك، يمكنك وضع قدميك على الكرة واللعب ورفع رأسك عندما تكون الأمور جميلة ووردية".وتابع: "عندما لا يكون الأمر في صالحك، عندما تكون متعبًا بعض الشيء ويتعين عليك أن تشمر عن سواعدك، لا يوجد عدد كافٍ من الشخصيات في هذا الفريق".من جهته، علق تين هاج على سقوط فريقه أمام مضيفه نيوكاسل، بقوله في تصريحات عقب المباراة لشبكة "تي إن تي سبورتس": "عانينا من شوط أول صعب، وقلت بين الشوطين إنني سعيد لبقائنا في المباراة، وكانت لنا عودة جيدة في الجزء الأخير من اللقاء".وواصل: "سنتحدث غدا مع الفريق عن ذلك.. سنعود ونتحدث، ثم نفكر بعدها في لقاء يوم الأربعاء".وعن قلقه الأكبر عقب هذه المباراة، قال: "كما قلت، سأتحدث مع اللاعبين.. كانت لدينا بعض الفرص، وأحرزنا هدفا وتم إلغاؤه بسبب التسلل.. كان بمقدورنا التسجيل".وبخصوص مستوى مهاجمه ماركوس راشفورد، أجاب: "سأتحدث معه، وليس مع الإعلام".أما عن جدولة المباريات، فقال المدرب الهولندي: "لم يكن هذا الأسبوع في صالحنا، لكن سنتعامل مع الأمر كما هو".وتطرق تين هاج إلى مواجهة تشيلسي، المقررة بعد غد الأربعاء في البريميرليج، قائلا: "هم فريق رائع.. مررنا بموقف مشابه أمام مانشستر سيتي، عندما تعرضنا لهزيمة سيئة ثم تماسكنا كفريق.. لدينا خطة، وسنواصل التقدم".واعتزل السير أليكس فيرجسون التدريب 2013، بعدما أحرز يونايتد لقبه الأخير في الدوري الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين، يسير الفريق على طريق مليء بالعقبات، فلا هو قادر على مجاراة مانشستر سيتي وليفربول محليا، ولا هو ناجح في منافسة كبار أوروبا قاريا.استلم تدريب مانشستر يونايتد بعد حقبة فيرجسون، 6 مدربين من العيار الثقيل، ابتداء من ديفيد مويس، ومرورا بجوزيه مورينيو ولويس فان جال وسولسكاير ورالف رانجنيك، وصولا لإريك تين هاج حاليا.وتجرع تين هاج 6 هزائم في البريميرليج هذا الموسم، رغم أن إدارة النادي أنفقت الملايين خلال الموسمين الأخيرين على شراء لاعبين أمثال كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وميسون ماونت وراسموس هويلوند وأندريه أونانا.الانتقادات طالت أيضا عائلة "جلايزر" المالكة للنادي، التي يبلغ رصيدها صفرا في خانة الشعبية، بسبب حرصها على تحقيق الأرباح، دون الاهتمام بطموح الألقاب.والدليل غياب الاستقرار الفني والإداري، إلى جانب إهدار الأمول دون تخطيط مسبق وكانت النتيجة ضم لاعبين غير مناسبين بالمرة لفريق بحجم يونايتد، والبرازيلي أنتوني أحدث مثال.من ناحية ثانية، لا يتمتع اللاعبون بمستويات ثابتة مع استثناء قائد الفريق برونو فرنانديز، حيث قدم راشفورد الموسم الماضي، أفضل فترات مسيرته الكروية، قبل أن يكتفي بهدف وحيد في البريميرليج حتى الآن هذا الموسم.لاعبو الفريق باتوا محط سخرية المشجعين، وبعد عامين من التنمر على قلب الدفاع هاري ماجواير، جاء الدور على الحارس أونانا الذي كان مفترضا أن يجلب معه الأمان، لكنه لم يقدم إلى الآن سوى الأخطاء المؤثرة، ليدفع البعض للحسرة على رحيل دافيد دي خيا.وفي سياق بعيد عن الأمور الفنية، هناك بصيص أمل لتغير الأوضاع، مع اقتراب الإعلان عن انتقال 25% من ملكية النادي إلى السير جيم راتكليف، الذي سيحرص على ترتيب أوراق النادي من خلال نظام إداري أكثر منطقية واحترافية، وفقا لتقارير صحفية. -(وكالات)