البطولة العربية للأندية: السد القطري يهزم الهلال السعودي بثلاثية

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أحرز البديل غونزالو بلاتا هدفا في الوقت بدل الضائع، ليهدي السد القطري فوزا مثيرا 3-2 على الهلال السعودي، في قمة خليجية قوية بين فريقين يشتهر كل منهما باسم "الزعيم" ضمن الجولة الثانية في البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الأحد.وتقدم البرازيلي ميشائيل بهدف للهلال في الدقيقة العاشرة، وأدرك السد التعادل بواسطة بغداد بونجاح في الدقيقة 40.ومنح طارق سلمان التقدم للفريق القطري بعد الاستراحة بست دقائق، قبل أن يتعادل سالم الدوسري للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 68.وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل بلاتا، المنضم للسد قبل أسبوع واحد، هدف الانتصار بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تمريرة بونجاح، ليتسبب في صدمة لصاحب الأرض.وأصبح رصيد السد أربع نقاط وقفز إلى صدارة المجموعة الثانية، وبفارق نقطتين عن أهلي طرابلس الليبي والوداد المغربي بعد تعادلهما 1-1، بينما يتذيل الهلال المجموعة وله نقطة وحيدة.وفي الجولة الثالثة يوم الأربعاء، سيصطدم الهلال بالوداد، فيما يلعب السد مع أهلي طرابلس، وستكون كل الخيارات مفتوحة أمام التأهل.-وكالات