 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التأديبية" تتخذ جملة من العقوبات بحق نادي دوقرا

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اتحاد كرة القدم

قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، تهبيط نادي دوقرا إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة، بناء على شكوى تقدم بها نادي جرش، على خلفية مباراة جرت بين الطرفين ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

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واتخذت اللجنة جملة من العقوبات بحق نادي دوقرا، ابرزها حرمان رئيس النادي محمد الشلول من الاشتراك في اي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين وتغريمه مبلغ (10000) دينار.


كما تقرر شطب كافة نتائج نادي دوقرا في بطولة دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024 عملا باحكام المادة (37/2/ب) من اللائحة التاديبية، وكذلك تغريم نادي دوقرا مبلغ (15000) دينار، كما تقرر ايضا حجب ايرادات المشاركة المتبقية لنادي دوقرا عن مشاركته في بطولة دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024 عملا باحكام المادة (37/2/ب) من اللائحة التاديبية.

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