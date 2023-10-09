الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

التضامن مع الشعب الفلسطيني يجتاح عالم كرة القدم

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جماهير ​سلتيك الأسكتلندي​ ترفع اعلام فلسطين
رفعت جماهير سلتيك الأسكتلندي اعلام فلسطين ويافطتين كتب على الأولى "الحرية لفلسطين"، و"النصر للمقاومة" في فوز الفريق على ضيفه كيلمارنوك في الدوري الأسكتلندي ]دعما للشعب الفلسطيني .اضافة اعلان

ورغم أن سلتيك يضم لاعبا إسرائيليا غير أن تضامنه مع فلسطين وقضيتها ليس جديدا على النادي حيث يُظهر ذلك في عدة مناسبات من خلال رفع عدد من مشجعي النادي الأعلام الفلسطينية في مدرجات الملعب للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية .

وفي السياق نفسه دخل لاعبو فريق القادسية والعربي الكويتيان إلى المباراة في الدوري الكويتي وهم يتوشحون بالكوفية الفلسطينية معبّرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وفي تونس وجهت جماهير الترجي الرياضي التحية للمقاومة الفلسطينية ودعمتها في عمليتها "طوفان الأقصى".
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