التضامن مع الشعب الفلسطيني يجتاح عالم كرة القدم

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ورغم أن سلتيك يضم لاعبا إسرائيليا غير أن تضامنه مع فلسطين وقضيتها ليس جديدا على النادي حيث يُظهر ذلك في عدة مناسبات من خلال رفع عدد من مشجعي النادي الأعلام الفلسطينية في مدرجات الملعب للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية .وفي السياق نفسه دخل لاعبو فريق القادسية والعربي الكويتيان إلى المباراة في الدوري الكويتي وهم يتوشحون بالكوفية الفلسطينية معبّرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.وفي تونس وجهت جماهير الترجي الرياضي التحية للمقاومة الفلسطينية ودعمتها في عمليتها "طوفان الأقصى".