التعمري ينافس بجائزة الأفضل بالتصفيات المشتركة من "الآسيوي"

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طرح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منافسة حول جائزة أفضل لاعب خلال فترة التوقف الدولي الماضية، والتي شهدت إقامة مباريات ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.وشهد التصويت دخول نجم المنتخب الوطني موسى التعمري (27 عاما) في السباق، بعد أن تألق بصورة ملحوظة بالفترة الأخيرة.وسجل التعمري 5 أهداف مع المنتخب الوطني في مرمى باكستان خلال مباراتي الذهاب والإياب، ليساهم في رفع رصيد "النشامى" إلى 7 نقاط محتلا المركز الثاني بترتيب المجموعة السابعة.وينافس التعمري في التصويت الجماهيري الذي أطلقه الاتحاد ويستمر حتى مساء الأحد، كل من هيونج مين سون (كوريا الجنوبية)، عدي الدباغ (فلسطين)، عمر خريبين (سورية)، سلطان عادل (الإمارات)، ايلدور شامرادوف (أوزبكستان)، كريج جودوين (أستراليا)، باتيوات كاماي (تايلاند)، وو لي (الصين)، جويل كوجو (قرغيزستان)، جاي إدزيس (إندونيسيا)، شريف محمد (أفغانستان)