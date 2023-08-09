الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

التونسي الغرايري مدربا للفيصلي

WhatsApp Image 2023-08-09 at 10.31.53 AM
المدرب الغريري
قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي التوقيع مع المدير الفني التونسي غازي الغرايري لقيادة الجهاز الفني للزعيم لمدة موسم.
ويأتي تعيين الغرايري خلفا للمدرب المستقيل جمال أبو عابد.اضافة اعلان
اللاعب المصري محمد صلاح

وكيل صلاح يكشف حقيقة اقترابه من اتحاد جدة السعودي 07 آب 2023

اللاعب بنزيمه

فيديو.. بنزيمة يؤدي مناسك العمرة 07 آب 2023

233217

خبير الانتقالات: سان جرمان يناور.. ورغبة "وحيدة" لمبابي 06 آب 2023

ريال مدريد

ريال مدريد يكذّب الشائعات التي طالت النادي 05 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محمد صلاح وجيراد

جيرارد يكشف رأيه بفكرة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتفاق

منذ 58 دقيقة
لاعب برشلونة عثمان ديمبلي يحاول المرور بالكرة أمام متابعة عدد من لاعبي ريال مدريد - (من المصدر)

بلينغهام يعزز آمال ريال مدريد وبرشلونة يعول على خبرة غندوغان وليفاندوفسكي

منذ17 ساعة
باريس سان جيرمان

سان جرمان يستعير لاعبا لفت الأنظار في كأس العالم

منذ24 ساعة
منتخب المغرب للسيدات

المغرب ضد فرنسا.. هل تثأر "سيدات الأطلس" لمنتخب الرجال؟

منذ24 ساعة
ميسي

تلاسن حاد بين ميسي ولاعب برازيلي.. والأخير يدافع عن نفسه

07 آب 2023
مبابي

نجمان من ريال مدريد يطالبان بالتعاقد مع مبابي

07 آب 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن الطبقة السياسية

ماهر أبو طير |اليوم

إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 