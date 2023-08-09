الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الرياضة
كرة القدم
الأربعاء 09 آب 2023
10:37 ص
التونسي الغرايري مدربا للفيصلي
المدرب الغريري
قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي التوقيع مع المدير الفني التونسي غازي الغرايري لقيادة الجهاز الفني للزعيم لمدة موسم.
ويأتي تعيين الغرايري خلفا للمدرب المستقيل جمال أبو عابد.
اضافة اعلان
وكيل صلاح يكشف حقيقة اقترابه من اتحاد جدة السعودي
07 آب 2023
فيديو.. بنزيمة يؤدي مناسك العمرة
07 آب 2023
خبير الانتقالات: سان جرمان يناور.. ورغبة "وحيدة" لمبابي
06 آب 2023
ريال مدريد يكذّب الشائعات التي طالت النادي
05 آب 2023
الفيصلي
الغريري
Copy
اقرأ أيضا
جيرارد يكشف رأيه بفكرة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتفاق
منذ 58 دقيقة
بلينغهام يعزز آمال ريال مدريد وبرشلونة يعول على خبرة غندوغان وليفاندوفسكي
منذ17 ساعة
سان جرمان يستعير لاعبا لفت الأنظار في كأس العالم
منذ24 ساعة
المغرب ضد فرنسا.. هل تثأر "سيدات الأطلس" لمنتخب الرجال؟
منذ24 ساعة
تلاسن حاد بين ميسي ولاعب برازيلي.. والأخير يدافع عن نفسه
07 آب 2023
نجمان من ريال مدريد يطالبان بالتعاقد مع مبابي
07 آب 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
لماذا يتسبب تسريح العمال في استقالة العمال الآخرين؟
BBC
|
منذ 21 دقيقة
دراسة جديدة تبرئ فيسبوك من التسبب في ضرر نفسي للمستخدمين
BBC
|
منذ 27 دقيقة
منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة تركية (رابط)
الغد الأردني
|
منذ 30 دقيقة
عادة ستغير حياتك.. 5 فوائد لشرب الماء فور الاستيقاظ
صحة وأسرة
|
منذ 33 دقيقة
كيف جمع أكبر صانع للمحتوى على يوتيوب ثروة تقدر بالملايين؟
BBC
|
منذ 37 دقيقة
اختتام منافسات الجولة الأولى من الدوري النسوي تحت 16 عاما
رياضة محلية
|
منذ 46 دقيقة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
الأردن على موعد مع موجة حر قوية ودرجات حرارة قياسية
الغد الأردني
|
07 آب 2023
افكار و مواقف
مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟
مكرم أحمد الطراونة
|
اليوم
نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
كلام عن الطبقة السياسية
ماهر أبو طير
|
اليوم
إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط
أحمد حمد الحسبان
|
اليوم
ترجمات
الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا
ترجمات
|
07 آب 2023
مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان
ترجمات
|
31 تموز 2023
كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين
ترجمات
|
06 آب 2023
البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية
ترجمات
|
05 آب 2023
تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا
ترجمات
|
04 آب 2023
ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟
ترجمات
|
02 آب 2023