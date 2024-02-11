الحسين عموتة.. جماهير قطرية تهتف باسمه بعد نهائي كأس آسيا (فيديو)

خصَّ أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مدربَ منتخب النشامى، المغربي الحسين عموتة، بتحية خاصة خلال مراسم توزيع الميداليات، عقب مباراة نهائي كأس آسيا، التي حسمها منتخب قطر لصالحه على شقيقه الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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وأظهرت عدسات الكاميرات أمير دولة قطر وهو يعانق عموتة عناقاً حاراً، وتبادل معه الحديث خلال مراسم تسليمه الميدالية الفضية كوصيف للبطل.





ويحظى المدرب المغربي بشعبية كبيرة في قطر؛ إذ سبق أن ارتدى قميص نادي السد القطري لاعباً، ثم مدرباً وقاده لتحقيق الألقاب.



كذلك، هتفت الجماهير القطرية التي توجهت بكثافة إلى ملعب "لوسيل"، مسرح المباراة النهائية، باسم المدرب المغربي، وقدمت له تحية كبيرة نظير الأداء والنتائج التاريخية التي حققها رفقة منتخب "النشامى" الأردني.



وأظهرت مقاطع فيديو الآلاف من الجماهير القطرية وهي تهتف بعبارة "وا عموتة"، قبل أن يبادلها المدرب المغربي بالتحية.





قطر تحافظ على اللقب



وكان منتخب "العنابي" قد تُوج بطلاً لكأس آسيا، بعد فوزه على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، السبت 10 فبراير/شباط 2024.



وخاض المنتخبان القطري والأردني، مساء السبت، المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم على ملعب لوسيل، بصفارة الحكم الصيني ما نينغ، كثالث نهائي عربي تشهده البطولة في تاريخها.



وبعد أن كانت الآمال معقودة على "النشامى" في هذه البطولة بتجاوز عقدة الدور ربع النهائي، فقد وصل إلى النهائي لكنه لم يحقق المعجزة كاملة، فيما استطاعت قطر الاحتفاظ باللقب.



ووصل "النشامى" إلى الدور النهائي للبطولة بعد تفوقه على الشمشون الكوري بهدفين نظيفين، فيما تأهل "العنابي" القطري إلى هذا الدور بعدما قلب تأخره إلى فوز على المنتخب الإيراني.



وضرب "العنابي" القطري موعداً أمام "نشامى" الأردن في نهائي عربي خالص، حيث كان آخر نهائي عربي عام 2007 بين العراق والسعودية.



وشهدت بطولة كأس آسيا مواجهة منتخبين عربيين بالنهائي، في مناسبتين فقط، كانت الأولى في نسخة 1996 التي أقيمت بالإمارات، وتوج باللقب المنتخب السعودي بعد الفوز على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.



فيما كان النهائي العربي الثاني في نسخة عام 2007، التي أقيمت بإندونيسيا، وحقق اللقب المنتخب العراقي على حساب نظيره السعودي بفضل رأسية المهاجم العراقي يونس محمود.



وذكر موقع الاتحاد الآسيوي أن منتخب قطر أصبح تاسع منتخب يصل إلى نصف نهائي كأس آسيا في نسختين متتاليتين، بعدما سجل ظهوره الأول على الإطلاق في هذه المرحلة بالنسخة الماضية عام 2019 بالإمارات العربية المتحدة عندما توج باللقب. -عربي بوست

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