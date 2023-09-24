الأحد 24 أيلول 2023
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الحلم مستمر .. مفاجأة جديدة من إدارة النصر لكريستيانو رونالدو!

البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي
أكدت تقارير صحفية عن وجود رغبة في إدارة نادي النصر في تقديم مفاجأة جديدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف دوري روشن الحالي.
جاء هذا بحسب ما أكد مصدر في النادي خلال تصريحات لموقع "كووورة"، وأكد خلالها أن إدارة النادي تريد استمرار رونالدو لما بعد نهاية عقده الحالي.اضافة اعلان
وأوضح المصدر أن الرغبة الحالية هي تمديد العقد حتى 2026 في حين أن عقد النجم البرتغالي ينتهي بحلول صيف 2025.
وقال: التعاقد مع رونالدو كان حدثًا عالميًا بدأنا في جني الثمار الخاصة به على كافة الأصعدة بالأخص بعدما بدأ في التأقلم بشكل سريع، لقد ساهم في قبول العديد من النجوم لعروض الأندية السعودية".
جدير بالذكر أن رونالدو يتصدر في الوقت الحالي جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما أحرز تسعة أهداف في سبع مباريات.
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