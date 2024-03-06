الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخليفي: النادي هو من يعلن رحيل مبابي

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رئيس نادي ​باريس سان جيرمان​ ​ناصر الخليفي

اشار رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الى انه لا يمكنه تأكيد رحيل مهاجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي عن حديقة الامراء مع نهاية الموسم الحالي حيث ينتهي عقد اللاعب، الذي من المتوقع ان ينتقل الى نادي ريال مدريد الاسباني.

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واضاف الخليفي :" لا يمكنني تأكيد رحيل مبابي، فالنادي دائما هو من يعلن مثل هذه الأمور، وإذا لم يصدر النادي بياناً بهذا الامر، فهذا لأنه لا يريد الحديث عن شيء، فمبابي متواجد حالياً مع الفريق ولديه عقد حتى نهاية الموسم، والفريق يعمل للمستقبل، والليلة كان لدينا أصغر تشكيل أساسي في تاريخ مشاركتنا بدوري أبطال أوروبا".

 

 

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