الخليفي يرفض رحيل مبابي مجانا ويقدم إنريكي مدربا جديدا لسان جيرمان

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أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ناديه لن يسمح للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بالرحيل مجانا هذا الصيف، مشددا على أنه يتعين عليه توقيع عقد جديد إذا ما أراد البقاء في "حديقة الأمراء".وقال الخليفي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي: "لا يمكننا السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا، نريد أن يستمر مبابي في سان جيرمان، لكن لا نستطيع أن نفرض على أي شخص ما يريد، قال مبابي سابقا إنه لن يرحل مجانا، إذا غير أحدهم رأيه فهذا ليس خطئي".وكان مبابي (24 عاما) أكد الشهر الماضي أنه لم يناقش أبدا تمديد عقده مع النادي الباريسي حتى نهاية العام 2024، وذلك عقب قيامه بإبلاغ مسؤوليه بنيته عدم تفعيل خيار التمديد إلى عام إضافي.وقال مبابي، في بيان أرسله لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه أبلغ إدارة النادي المكلفة بتمديد العقد -الذي وقع قبل عام- أنه اعتبارا من 15 تموز (يوليو) 2022 لن يمدد عقده لما بعد العام 2024، في تأكيد على ما سبق توضيحه شفهيا.وأضاف البيان: "مبابي والمقربون منه لم يناقشوا أبدا هذه النقطة مجددا مع النادي خلال العام، باستثناء مرة واحدة قبل 15 يوما للإعلان عن إرسال الخطأ، في المقابل لم يناقش أي تمديد جديد محتمل".وأوضح مقربون من مبابي: "أكدنا بالفعل في الأسابيع الأخيرة أنه سيكون باريسيا الموسم المقبل، ولم يطلب الرحيل هذا الصيف، مؤكدا عدم تفعيل عامه الإضافي، لكن التطور جاء بعد أكثر من عام بقليل من تمديد الدولي الفرنسي لعقده مع فريق سان جيرمان، الذي يلعب معه منذ العام 2017".وكان مبابي ألمح سابقا إلى إمكانية رحيله العام 2024 خلال حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في 28 أيار (مايو) الماضي، عندما اختير أفضل لاعب بالدوري الفرنسي للعام الرابع تواليا.وقال هداف موسم 2022-2023 وقتها: "قلت إنني سألعب العام المقبل في سان جيرمان، ما يزال لدي عقد لمدة عام، لذا سأحترم عقدي". ويحق للاعب الاتفاق مع أي فريق في كانون الثاني (يناير) المقبل، إذا قرر الرحيل عن العاصمة الفرنسية.إلى ذلك، أعلن نادي باريس سان جيرمان، تعيين الإسباني لويس إنريكي، مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، مديرا فنيا جديدا له حتى العام 2025، خلفا لكريستوف غالتييه، الذي رحل رسميا في وقت سابق من اليوم.وقال النادي، في بيان له عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعيين لويس إنريكي مدربا جديدا لفريقه الأول، حيث وقع المدير الإسباني عقدا لمدة عامين".وخلال مؤتمر صحفي، وصف القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، تعيين إنريكي بأنه مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة الفريق، موجها الشكر لسلفه لغالتييه.وقال الخليفي: "إنها مرحلة جديدة، طريقة جديدة في اللعب، إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ليس بفضل ما فاز به، ولكن لأسلوبه الهجومي في كرة القدم".وفي وقت سابق، أعلن باريس سان جيرمان رسميا الانفصال عن المدرب كريستوف غالتييه بعد موسم واحد مع الفريق وقبل عام على نهاية عقده، مشيدا بـ"احترافية" المدرب البالغ من العمر 56 عاما.وقال النادي الباريسي في بيان: "بعد الوصول إلى نهاية موسم 2022-2023، قرر باريس سان جيرمان وغالتييه إنهاء عقده بوصفه مدربا للفريق الأول".ويغادر المدرب السابق لفريق سانت إتيان وليل ونيس العاصمة بعد موسم واحد فقط مع النادي الباريسي، بعد الإخفاق في تحقيق اللقب القاري والاكتفاء بإحراز لقب الدوري المحلي.وكان رحيل غالتييه عن سان جيرمان محسوما بعدما أبلغته الإدارة مطلع الشهر الماضي بأنه لن يواصل قيادة الفريق للموسم الثاني، رغم فوز الفريق تحت قيادته بلقب الدوري الفرنسي، للمرة الـ11 في تاريخه.وشهد المدافع السابق نجاحا في مسيرته التدريبية على وجه الخصوص في صفوف أولمبيك مرسيليا؛ حيث ولد ونشأ مع فريق سانت إتيان، ثم انتقل إلى فريق ليل، الذي قاده إلى إحراز لقب بطل فرنسا العام 2021.وفي الموسم التالي، قاد فريق نيس إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا، قبل أن ينضم إلى نادي العاصمة في تموز (يوليو) خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن المشوار كان قصيرا بعد موسم ودع فيه مسابقتي دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية من الدور ثمن النهائي. - (وكالات)