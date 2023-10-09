الدقيقة السابعة من مباراة الرجاء والتطواني تشهد دعم للقضية الفلسطينية (فيديو)

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وذلك في مباراة فريقها ضد المغرب التطواني ضمن الجولة السادسة من عمر الدوري المحلي، حيث جرى رفع العلم الفلسطيني في المدرجات كافة، على أرضية الملعب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء الى جانب الشعارات والاغاني التي جرى ترديدها على المدرجات، حيث شهدت الدقيقة السابعة بث اغنية رجاوي فلسطيني في إشارة من الجماهير المغربية إلى تاريخ شن المقاومة الفلسطينية لهجومها المباغت ضد الاحتلال قبل ايام.