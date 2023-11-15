الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الدوري السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

نجم ليفربول المصري محمد صلاح
نجم ليفربول المصري محمد صلاح

تتمسك أندية الدوري السعودي للمحترفين بالحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانكليزي .

ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع صلاح الى اتحاد جدة في صيف 2023.

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو" فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

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ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفًا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

 

وأشارت إلى ان تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في انكلترا .

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