الجمعة 22 أيلول 2023
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الريال يفتح الباب أمام احتمالية مشاركة فينيسيوس في "ديربي مدريد"

لاعب فريق ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس - (من المصدر)
لاعب فريق ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس - (من المصدر)
 لم يستبعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد، مشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور في "ديربي مدريد" المرتقب عند الساعة العاشرة من مساء بعد غد أمام أتلتيكو مدريد بملعب "واندا متروبوليتانو".اضافة اعلان
وقال أنشيلوتي لدى سؤاله عن فرص البرازيلي في المشاركة بمباراة الديربي: "سيلعب فينيسيوس الأربعاء المقبل أمام لاس بالماس، وسنرى ما إذا كان متاحا يوم الأحد".
وكان البرازيلي قد أصيب في 25 آب (أغسطس) في بالايدوس، حيث تعرض لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، لتقدر فترة غيابه بستة أسابيع، وهي على وشك الانتهاء مبكرا، حيث يتدرب فينيسيوس بمفرده على أرض الملعب، وسيشارك في المران الجماعي بالجلسات التدريبية المقبلة قبل زيارة أتلتيكو مدريد.
ومن جانبه، واصل فريق برشلونة الاستعداد من دون راحة لمباراته المقبلة في الدوري الإسباني غدا أمام سيلتا فيجو، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، وذلك بعد بدايته القوية في دوري أبطال أوروبا بفوزه (5-0) على أنتويرب رويال البلجيكي.
وفي ملعب "تيتو فيلانوفا" بمدينة جوان جامبر الرياضية، خاض الفريق الكاتالوني مرانا قويا استعدادا لاستئناف مشواره المحلي، بعد أن استهل مسيرته في التشامبيونزليغ بقوة، بحثا عن استعادة هيبته داخل "القارة العجوز" منذ آخر لقب له أحرزه في العام 2015.
وتحت أنظار المدير الفني تشافي هرنانديز، أجرى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أنتويرب بصفة أساسية تدريبات بدنية خفيفة اقتصرت على الجري الخفيف بعرض الملعب، إضافة للفقرة المعتادة بتناقل الكرة في مساحات مصغرة من الملعب.
ويأمل حامل اللقب في مواصلة انتصاراته محليًا في مباراة سيلتا، بحثا عن الصدارة، وانتظار هدية من أتلتيكو مدريد الذي سيستقبل جاره الريال، المتصدر بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، في ديربي مدريد.
وفي المقابل، تأكد غياب لاعب أتلتيكو مدريد، بابلو باريوس، عن المباريات الخمس المقبلة للفريق، بسبب إصابته في العضلة النعلية أمام لاتسيو الإيطالي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعانى باريوس، الذي شارك أساسيا في المباريات الثلاث الأخيرة، من بعض الآلام خلال الشوط الأول أمام لاتسيو، حيث سجل هدف الفريق المدريدي، وتم استبدال بابلو باريوس بين الشوطين، وشارك خوسيه ماريا خيمينيز بديلا عنه.
وأظهرت الاختبارات الطبية التي خضع لها باريوس، معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، ولم يحدد التقرير الطبي، فترة تعافي اللاعب، رغم أن هذا النوع من الإصابات يتطلب عادة الغياب لمدة 3 أسابيع على الأقل.
ويعني هذا أن اللاعب سيغيب عن مواجهات ريال مدريد وأوساسونا وقادش وريال سوسييداد، إضافة إلى الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمام فينورد الهولندي.
وإضافة إلى باريوس، يفتقد المدرب ديغجو سيميوني لخدمات توماس ليمار ورينيلدو ماندافا في مباراة الديربي بسبب الإصابة، فضلا عن الشكوك حول مشاركة رودريجو دي بول وكاجلار سويونكو، فيما يستعيد المدرب الأرجنتيني اللاعبين، كوكي ريسوريكسيون وممفيس ديباي.-(وكالات)
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