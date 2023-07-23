الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

كأس العالم للسيدات بكرة القدم

السويد تحرم جنوب أفريقيا من نقطة تاريخية.. وهولندا تباغت البرتغال

فرحة لاعبات السويد بالفوز على جنوب أفريقيا - (من المصدر)
فرحة لاعبات السويد بالفوز على جنوب أفريقيا - (من المصدر)
 حرم المنتخب السويدي، وصيف بطل أولمبياد طوكيو، نظيره المنتخب الجنوب أفريقي من نقطة تاريخية بفوزه عليه بنتيجة (2-1) على ملعب "سكاي ستاديوم" في ويلينغتون، ضمن المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة السابعة في كأس العالم للسيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا.اضافة اعلان
وأنقذت مدافعة باريس سان جيرمان الفرنسي أماندا إيليشتدت منتخب بلادها من التعادل برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 90، حارمة منتخب "بانيايا بانيايا" من نقطة تاريخية في نهائيات كأس العالم بعدما خسر مبارياته الثلاث خلال مشاركته الأولى قبل 4 أعوام.
وبدت لاعبات منتخب جنوب أفريقيا، الأخطر بعدما تقدمت بهدف للاعبة هيلدا ماغايا إثر تمريرة من المهاجمة ثيمبي كجاتلانا في الدقيقة 48، قبل أن تغادر صاحبة هدف السبق ابنة الـ28 عاما الملعب بعد دقائق عدة جراء تعرضها لإصابة على وقع تصفيق زميلاتها.
واستفاد المنتخب السويدي من خطأ دفاعي من ليبوغانغ راماليب لإدراك التعادل عبر نجمة برشلونة الإسباني فريدولينا رولفو في الدقيقة 65، رافعة رصيدها إلى 26 هدفا دوليا.
هولندا تسقط البرتغال
واستهل المنتخب الهولندي للسيدات مشواره في كأس العالم، بالفوز على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.
وعلى ملعب "فورسيث بار" بمدينة دوندين النيوزيلندية، حسم المنتخب الهولندي، وصيف بطل النسخة الماضية من مونديال السيدات في العام 2019، المباراة لصالحه بهدف وحيد سجلته اللاعبة ستيفاني فان ديرجرات في الدقيقة 13.
وحصد المنتخب الهولندي بذلك أول 3 نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع نظيره الأميركي حامل اللقب، بينما خرج المنتخب البرتغالي، الذي يشارك في المونديال للمرة الأولى، من المباراة الأولى صفر اليدين.
ويخوض المنتخب الهولندي مباراته الثانية في البطولة أمام نظيره الأميركي يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره الفيتنامي في اليوم نفسه.
حريق يروع نيوزيلندا 
وكشف تقرير إخباري، أن منتخب نيوزيلندا للسيدات، اضطر لإخلاء فندق إقامته في أوكلاند بسبب حريق، وذلك خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم 2023 للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.
وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، أن لاعبات المنتخب النيوزيلندي، اضطررن لمغادرة الفندق أول من أمس بعد إطلاق إنذار الحريق.
وجرى نقل لاعبات المنتخب ومدربيه وإدارييه إلى فندق آخر، قضوا فيه ساعات عدة خلال إخماد الحريق.
وقال أندرو براجنيل الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم: "إن الحريق لا علاقة له بحادث إطلاق النار الذي شهدته أوكلاند يوم الخميس الماضي وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، ومع ذلك جرى تعزيز تدابير تأمين المنتخب".
وكان منتخب نيوزيلندا، حقق أول انتصار له على الإطلاق في مونديال السيدات، بالفوز على نظيره النرويجي بهدف نظيف، ويتأهب لمواجهة نظيره الفلبيني، يوم غد.
مدربة إنجلترا: افتقدنا للقسوة 
وقالت سارينا ويجمان، مدربة المنتخب الإنجليزي: "إن بطل أوروبا افتقد "للقسوة"، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه على حساب هايتي (1-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس العالم للسيدات".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ويجمان قولها: "سأقول إننا افتقدنا القسوة، من السهل قول ماذا تعني القسوة، أعتقد أنه في بعض الأحيان كانت هناك كرات عرضية وكانت تنتهي داخل منقطة الجزاء، وكذلك التفاهم أمام المرمى، إنها أشياء صغيرة وفي النهاية أنت تأمل في أن تسجل أهدافا منها".
وتابعت: "أعتقد أننا كنا قريبين من التسجيل مرتين، كما أن دفاع المنافس كان صلبا كذلك، لذلك نواصل المحاولة والعمل على ذلك وسنبدأ في ذلك غدا أيضا".
من جانبه، قال نيكولاس ديليبين مدرب منتخب هايتي: "نحن فخورون بالأداء الذي قدمناه، لقد عملنا بجد وكان ذلك بمثابة اختبار ضخم بالنسبة لنا، لقد واجهنا بطل أوروبا". واختتم: "كان ذلك اختبارا كبيرا بالنسبة لنا، لم نعرف حقا ما علينا فعله ولم نكن متأكدين من الطريقة التي سنلعب بها،  لكننا تجاوزنا ذلك وكنا قريبين جدا في المستوى من إنجلترا، لكن هناك دائما أشياء يمكن أن نفعلها بشكل أفضل ".
مدربة ألمانيا تتجنب المقارنات 
بدورها، لا تريد مارتينا فوس تيكلينبورج مدربة المنتخب الألماني للسيدات، مقارنة الفريق الذي شارك في بطولة أوروبا (يورو 2022)، بالمجموعة التي تشارك حاليا في بطولة كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا.
واختتم المنتخب الألماني، منافسات يورو 2022 في المركز الثاني بعد خسارته أمام المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية.
وأوضحت فوس تيكلينبورج في مقابلة مع صحيفة زو دويتشه تسايتونج: "يجب علينا أن ننتظر لنرى الظروف والأجواء في أستراليا وأن نتصرف وفقا لها، ليس لدينا الفريق نفسه هنا، لقد تغيرت الأمور".
وتتوقع فوس تيكلينبورج، مواجهات صعبة في دور المجموعات بالبطولة، ولكن ما يزال هدفها الرئيسي، التتويج باللقب، وقالت: "لا يوجد ضمان لهذا، اتضح ذلك في المباريات الافتتاحية للبطولة، لقد تم حسم مباراتين عبر تفاصيل دقيقة، وسيتكرر الأمر نفسه معنا".
ويهدف المنتخب الألماني إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ العام 2007. ويبدأ المنتخب الألماني حملته في البطولة بمواجهة المغرب اليوم، ثم كولومبيا وكوريا الجنوبية، في إطار مباريات المجموعة الثامنة. وقبل المباراة الافتتاحية للمنتخب الألماني، قالت فيليستاس راوش مدافعة فولفسبورج في مؤتمر صحفي: "نشعر بسعادة غامرة، لأن فترة الإعداد الطويلة انتهت أخيرا". -(وكالات) 

براندي شاستين

خلعت قميصها احتفالا باللقب.. براندي شاستين صاحبة أجرأ لقطة في المونديال 20 تموز 2023

نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بعد تجديد عقده مع المدرب إريك تين هاج -(من المصدر)

فيراتي على رادار أتلتيكو مدريد.. وبرشلونة يعلن صفقته الثالثة 19 تموز 2023

1689788276356

الفيصلي يتعاقد مع المحترف التونسي الكامرجي 19 تموز 2023

هداف موناكو وسام بن يدر -(من المصدر)

سان جيرمان يستضيف لوريان في الافتتاح.. وقمة مبكرة بين ليل ونيس 18 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
من المباراة الودية لفريق بايرن ميونيخ مع روتاخ-إيجرن - (من المصدر)

(149-0).. أكبر النتائج الكارثية في تاريخ كرة القدم

منذ2 ساعة
جانب من تدريبات ريال مدريد في جولته التحضيرية بالولايات المتحدة -(من المصدر)

ريال مدريد يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة ميلان

منذ2 ساعة
امبابي

بدأت الحرب.. قرار باريس سان جرمان "الصارم" بشأن مبابي

22 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-21 at 3.17.39 PM

"أزمة الشنغارد".. ورنالدو في ورطة تهدد "عقد المليار دولار"

21 تموز 2023
ليفربول يوافق على انتقال قائده للدوري السعودي.. وكلوب يعلق

ليفربول يوافق على انتقال قائده للدوري السعودي.. وكلوب يعلق

20 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-20 at 4.08.07 PM

نيمار يجيب على السؤال المُحير: لماذا فشل مثلث الرعب أوروبيا؟

20 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 