السويد تحرم جنوب أفريقيا من نقطة تاريخية.. وهولندا تباغت البرتغال

اضافة اعلان

حرم المنتخب السويدي، وصيف بطل أولمبياد طوكيو، نظيره المنتخب الجنوب أفريقي من نقطة تاريخية بفوزه عليه بنتيجة (2-1) على ملعب "سكاي ستاديوم" في ويلينغتون، ضمن المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة السابعة في كأس العالم للسيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا.وأنقذت مدافعة باريس سان جيرمان الفرنسي أماندا إيليشتدت منتخب بلادها من التعادل برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 90، حارمة منتخب "بانيايا بانيايا" من نقطة تاريخية في نهائيات كأس العالم بعدما خسر مبارياته الثلاث خلال مشاركته الأولى قبل 4 أعوام.وبدت لاعبات منتخب جنوب أفريقيا، الأخطر بعدما تقدمت بهدف للاعبة هيلدا ماغايا إثر تمريرة من المهاجمة ثيمبي كجاتلانا في الدقيقة 48، قبل أن تغادر صاحبة هدف السبق ابنة الـ28 عاما الملعب بعد دقائق عدة جراء تعرضها لإصابة على وقع تصفيق زميلاتها.واستفاد المنتخب السويدي من خطأ دفاعي من ليبوغانغ راماليب لإدراك التعادل عبر نجمة برشلونة الإسباني فريدولينا رولفو في الدقيقة 65، رافعة رصيدها إلى 26 هدفا دوليا.هولندا تسقط البرتغالواستهل المنتخب الهولندي للسيدات مشواره في كأس العالم، بالفوز على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.وعلى ملعب "فورسيث بار" بمدينة دوندين النيوزيلندية، حسم المنتخب الهولندي، وصيف بطل النسخة الماضية من مونديال السيدات في العام 2019، المباراة لصالحه بهدف وحيد سجلته اللاعبة ستيفاني فان ديرجرات في الدقيقة 13.وحصد المنتخب الهولندي بذلك أول 3 نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع نظيره الأميركي حامل اللقب، بينما خرج المنتخب البرتغالي، الذي يشارك في المونديال للمرة الأولى، من المباراة الأولى صفر اليدين.ويخوض المنتخب الهولندي مباراته الثانية في البطولة أمام نظيره الأميركي يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره الفيتنامي في اليوم نفسه.حريق يروع نيوزيلنداوكشف تقرير إخباري، أن منتخب نيوزيلندا للسيدات، اضطر لإخلاء فندق إقامته في أوكلاند بسبب حريق، وذلك خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم 2023 للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، أن لاعبات المنتخب النيوزيلندي، اضطررن لمغادرة الفندق أول من أمس بعد إطلاق إنذار الحريق.وجرى نقل لاعبات المنتخب ومدربيه وإدارييه إلى فندق آخر، قضوا فيه ساعات عدة خلال إخماد الحريق.وقال أندرو براجنيل الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم: "إن الحريق لا علاقة له بحادث إطلاق النار الذي شهدته أوكلاند يوم الخميس الماضي وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، ومع ذلك جرى تعزيز تدابير تأمين المنتخب".وكان منتخب نيوزيلندا، حقق أول انتصار له على الإطلاق في مونديال السيدات، بالفوز على نظيره النرويجي بهدف نظيف، ويتأهب لمواجهة نظيره الفلبيني، يوم غد.مدربة إنجلترا: افتقدنا للقسوةوقالت سارينا ويجمان، مدربة المنتخب الإنجليزي: "إن بطل أوروبا افتقد "للقسوة"، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه على حساب هايتي (1-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس العالم للسيدات".ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ويجمان قولها: "سأقول إننا افتقدنا القسوة، من السهل قول ماذا تعني القسوة، أعتقد أنه في بعض الأحيان كانت هناك كرات عرضية وكانت تنتهي داخل منقطة الجزاء، وكذلك التفاهم أمام المرمى، إنها أشياء صغيرة وفي النهاية أنت تأمل في أن تسجل أهدافا منها".وتابعت: "أعتقد أننا كنا قريبين من التسجيل مرتين، كما أن دفاع المنافس كان صلبا كذلك، لذلك نواصل المحاولة والعمل على ذلك وسنبدأ في ذلك غدا أيضا".من جانبه، قال نيكولاس ديليبين مدرب منتخب هايتي: "نحن فخورون بالأداء الذي قدمناه، لقد عملنا بجد وكان ذلك بمثابة اختبار ضخم بالنسبة لنا، لقد واجهنا بطل أوروبا". واختتم: "كان ذلك اختبارا كبيرا بالنسبة لنا، لم نعرف حقا ما علينا فعله ولم نكن متأكدين من الطريقة التي سنلعب بها، لكننا تجاوزنا ذلك وكنا قريبين جدا في المستوى من إنجلترا، لكن هناك دائما أشياء يمكن أن نفعلها بشكل أفضل ".مدربة ألمانيا تتجنب المقارناتبدورها، لا تريد مارتينا فوس تيكلينبورج مدربة المنتخب الألماني للسيدات، مقارنة الفريق الذي شارك في بطولة أوروبا (يورو 2022)، بالمجموعة التي تشارك حاليا في بطولة كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا.واختتم المنتخب الألماني، منافسات يورو 2022 في المركز الثاني بعد خسارته أمام المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية.وأوضحت فوس تيكلينبورج في مقابلة مع صحيفة زو دويتشه تسايتونج: "يجب علينا أن ننتظر لنرى الظروف والأجواء في أستراليا وأن نتصرف وفقا لها، ليس لدينا الفريق نفسه هنا، لقد تغيرت الأمور".وتتوقع فوس تيكلينبورج، مواجهات صعبة في دور المجموعات بالبطولة، ولكن ما يزال هدفها الرئيسي، التتويج باللقب، وقالت: "لا يوجد ضمان لهذا، اتضح ذلك في المباريات الافتتاحية للبطولة، لقد تم حسم مباراتين عبر تفاصيل دقيقة، وسيتكرر الأمر نفسه معنا".ويهدف المنتخب الألماني إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ العام 2007. ويبدأ المنتخب الألماني حملته في البطولة بمواجهة المغرب اليوم، ثم كولومبيا وكوريا الجنوبية، في إطار مباريات المجموعة الثامنة. وقبل المباراة الافتتاحية للمنتخب الألماني، قالت فيليستاس راوش مدافعة فولفسبورج في مؤتمر صحفي: "نشعر بسعادة غامرة، لأن فترة الإعداد الطويلة انتهت أخيرا". -(وكالات)