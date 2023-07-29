السويد تسحق إيطاليا وتبلغ ثمن نهائي مونديال السيدات

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سيدني - تأهل المنتخب السويدي إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، بعد فوزه على نظيره المنتخب الإيطالي بنتيجة (5-0)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، لينفرد بصدارة المجموعة بفارق 3 نقاط أمام نظيره الإيطالي، فيما أصبح المنتخب السويدي ثالث المتأهلين للدور الثاني، بعد إسبانيا واليابان من المجموعة الثالثة.الإصابات تطارد ألمانياأعربت مارتينا فوس تيكلنبرج، مدربة منتخب ألمانيا للسيدات، عن حزنها لإصابة المدافعة فيليسيتاس راوخ، خلال التدريبات، وتأكيد غيابها عن مباراة اليوم أمام كولومبيا، ضمن الجولة الثانية من مباريات الدور الأول بكأس العالم.ودفعت تلك الإصابة المدربة تيكلنبرج إلى إعلان التحدي، مشيرة إلى أن هذه المواقف قد تزيد من تماسك اللاعبات في الفترة المقبلة من البطولة.ولم تكشف تيكلنبرج عن المدة المتوقعة لغياب راوخ قلب دفاع الفريق، والتي تعرضت للإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق مؤخرا.وقالت تيكلنبرج (55 عاما)، خلال المؤتمر الصحفي لفريقها: "لم تكن لحظة جيدة خلال التدريبات، كانت تتصدى لتسديدة تعرضت فيها الركبة للإصابة، ورغم هذا، نشعر بالسعادة لأن التشخيص لم يكن سيئا، لا يمكنني تحديد الفترة التي ستغيبها اللاعبة بالضبط".ويختتم المنتخب الألماني، مبارياته في الدور الأول لمونديال السيدات بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل.وأعادت إصابة راوخ إلى الأذهان ذكريات إصابة اثنتين من مدافعات المنتخب الألماني ما حرمهما من المشاركة مع الفريق في المونديال الحالي، حيث كانت جوليا جوين، تعرضت لإصابة خطيرة في العام الماضي، ولم تشارك بعد التعافي في مباريات تؤهلها لخوض فعاليات مونديال السيدات مع الفريق.وتكرر الشيء نفسه، مع كارولين سيمون زميلتها في فريق بايرن ميونيخ الألماني، والتي أصيبت خلال المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الألماني قبل مونديال السيدات، وكانت أمام المنتخب الزامبي، وقالت تيكلنبرج بهذا الصدد: "راوخ أصبحت ثالث لاعبة قلب دفاع تغيب عن صفوف الفريق بسبب الإصابة".كير تدعم صفوف أسترالياوأعلنت سام كير، قائدة منتخب أستراليا، جاهزيتها لخوض المواجهة الحاسمة لبلادها في دور المجموعات ضد حاملة الذهبية الأولمبية كندا يوم غد، ضمن مونديال السيدات.وكانت مهاجمة تشيلسي، عانت من إصابة في ربلة ساقها عشية انطلاق النهائيات، وغابت عن أول مبارتين للمنتخب الملقب بالماتيلداس.وبعد أن كانت أستراليا مرشحة قوية للمنافسة على اللقب، إذ فازت على إيرلندا (1-0)، ثم خسرت أمام نيجيريا (2-3)، في غياب أبرز هدافة في صفوفها.وتحتل راهنا المركز الثالث بـ3 نقاط، وبفارق نقطة عن كل من نيجيريا وكندا، ويتعين عليها الفوز على الأخيرة لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي منطقيا.وقالت المهاجمة البالغة من العمر (29 عاما) في تصريحات صحفية: "سأكون هناك، سأكون جاهزة، كنت أود إبلاغكم بمدة الغياب، لكن تعرفون أن الكشف عن هذا الأمر في الرياضة سيصب في مصلحة الخصم".صافرة برازيلية للمغربوعين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقما تحكيميا برازيليا لقيادة مباراة سيدات المغرب أمام كوريا الجنوبية، اليوم، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا.وتقود المباراة البرازيلية إيدينا ألفيس (حكم ساحة)، بمساعدة كل من: نوزا باك وليلى كروز، وماريانيلا أرايا من كوستاريكا (حكم رابع).ووقع المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب الفرنسي رينالد بيدروس على بداية متعثرة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب الألماني 6-0.وسيكون المنتخب المغربي مطالبا بتسجيل نتيجة إيجابية لتفادي الإقصاء المبكر، علما بأنه يشارك لأول مرة في المونديال.مدربة إنجلترا تبدي تخوفهابدورها، أعربت سارينا ويجمان، مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، عن قلقها من الإصابة التي تعرضت لها كيرا والش، خلال المباراة التي فاز بها (1-0) على نظيره الدنماركي، أول من أمس.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن والش، تواجدت في التشكيل الأساسي للمنتخب الإنجليزي في مباريات يورو 2022، وكان من الممكن رؤيتها بوضوح وهي تقول للجهاز الطبي: "إنها أصابت ركبتها بعدما انزلقت في محاولة للحصول على الكرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول".وقالت ويجمان: "بالطبع أشعر بالقلق لأنه لم يكن في إمكانها السير إلى خارج الملعب، ولكننا لا نعلم مدى الإصابة بعد، لذلك لا يمكننا وضع أي افتراضات، دعونا فقط ننتظر حتى يكون لدينا تشخيصا حقيقيا وبعد ذلك سيكون بإمكاننا إخباركم".وأردفت: "رأيتم مراحل مختلفة، فرضنا سيطرتنا على الشوط الأول، وبعد ذلك خرجت كيرا وكان علينا أن نتأقلم مع الموقف".وأضافت: "في الشوط الثاني، كان لدى المنتخب الدنماركي أسلوب لعب مباشر، وأظهرنا أيضا أن بإمكاننا القتال، الفريق أظهر صمودا حقيقيا، حافظنا على تقدمنا (1-0)، وهذا جيد للغاية وأنا فخورة باللاعبات". -(وكالات)