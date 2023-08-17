الصحف تتغنى بإنجاز إنجلترا.. واستقالة مدرب أميركا

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أثنت اللاعبة في وايت، قائدة المنتخب الإنجليزي السابقة، على الفريق الحالي لكونه كان "هادئا ومتماسكا" خلال مواجهة المنتخب الأسترالي في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم.وتأهل المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه لنهائي مونديال السيدات، حيث سيواجه المنتخب الإسباني يوم بعد غد الأحد.وكان المنتخب الإنجليزي فاز على نظيره الأسترالي 3-1 في الدور قبل النهائي، بفضل أهداف إيلا تون ولاورن هيمب وأليسيا روسو، فيما سجلت سام كير هدف المنتخب الأسترالي الوحيد.وقالت وايت مدافعة آرسنال السابقة، التي خاضت 90 مباراة دولية للمنتخب الإنجليزي لهيئة الإذاعة البريطانية: "واجهنا العديد من التحديات وطرق اللعب المختلفة في هذه البطولة بالفعل، وبعد ذلك واجهنا منتخب البلد المضيف".وأضافت: "انظروا كيف كان الفريق هادئا ومتماسكا خلال تلك المباراة، حتى بعد أن سجلت سام كير هدف التعادل الرائع للمنتخب الأسترالي، كانت اللاعبات يعلمن أن بإمكانهن تسجيل أهداف أخرى".وبسؤالها عن توقعاتها للمباراة النهائية، قالت: "إنه المنتخب الإسباني ونحن نعلم كم عدد اللاعبات الفائزات ببطولة دوري أبطال أوروبا به".وأضافت: "نعم، لم يفعلن ذلك على المستوى الدولي، إنها المرة الأولى التي يتواجد فيها المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم، وهي المرة الأولى أيضا للمنتخب الإنجليزي، ولكننا توجنا باللقب الأوروبي".واهتمت الصحف الإنجليزية بتأهل منتخب إنجلترا للسيدات لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث عنونت صحيفة "ديلي تلغراف": "كرة القدم قادمة للبيت"، في إشارة إلى تأهل منتخب إنجلترا للسيدات لنهائي كأس العالم. أما صحيفة "ديلي ميل" فكتبت: "فخر إنجلترا.. الآن علينا الذهاب والفوز باللقب بحسب البطلة هيمب"، كما عنونت صحيفة "الجارديان": "خطوة واحدة أخيرة.. منتخب إنجلترا الجريء يطيح بأستراليا.. الآن إسبانيا تنتظر في المواجهة الحاسمة يوم الأحد".في المقابل، قدم المدرب فلاتكو أندونوفسكي استقالته من تدريب المنتخب الأميركي للسيدات، بعد اخفاقه في الاحتفاظ بلقبه في مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023، بحسب ما كشف مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس".وقال المصدر إن أندونوفسكي (46 عاما) قدم استقالته، بعد توصله إلى اتفاق مع الاتحاد المحلي للانفصال، حيث أقصيت الولايات المتحدة من دور الـ 16 بركلات الترجيح أمام السويد، في أسوأ نتيجة لها في كأس العالم.وأحرزت الأميركيات قبل ذلك لقبي 2015 و2019 بقيادة جيل إليس، واستلم أندونوفسكي، المولود في مقدونيا الشمالية، المنتخب الأميركي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2019، بعدما صنع لنفسه اسما في الدوري الأميركي للسيدات.ومن المرجح أن يخوض أندونوفسكي تجربة تدريبية خارج البلاد، فتحت إشرافه، أحرزت الولايات المتحدة برونزية أولمبياد طوكيو، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام كندا التي أحرزت الذهبية لاحقا.وقال موقع "ذا أثلتيك" إن تويلا كيلجور، المدربة المساعدة، ستتولى الإشراف مؤقتا على المنتخب الأميركي، ولم يرد متحدث باسم الاتحاد الأميركي على طلب للتعليق.وشارك المنتخب الأميركي في المونديال الذي يختتم الأحد المقبل، بمباراة نهائية بين إسبانيا وإنجلترا، على وقع تكهنات أن يصبح أول منتخب في التاريخ يحرز اللقب 3 مرات تواليا لدى الرجال أو السيدات.وبعد فوز افتتاحي غير مقنع على فيتنام (3-0)، تعادل مع هولندا (1-1) قبل التأهل بشق النفس إثر تعادل مع البرتغال سلبيا، وأثار احتفال الفريق الراقص بعد التأهل انتقادات من قبل بعض المحللين، من بينهم قائدة المنتخب السابقة كارلي لويد.فيما تحسن مستواهن أمام السويد، لكن لم ينجحن في إيجاد طريق الشباك على مدى 120 دقيقة، قبل الخروج بركلات الترجيح. ومن المتوقع أن يقود المدرب أو المدربة الجديدة، جيلا مختلفا، مع اعتزال ميجان رابينو (38 عاما)، واقتراب مسيرة كل من أليكس مورجان (34) وكيلي أوهارا (35) من النهاية.وبما أنه ما يزال هناك الكثير من الوقت للتفكير بمونديال 2027، سيكون اهتمام المنتخب الأميركي منصبا حاليا على استحقاقه المقبل في أولمبياد باريس صيف العام 2024. - (وكالات)