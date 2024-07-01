 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العالم غير مستعد.. شراكة رونالدو ونجله تقترب

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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجله جونيور

أصبحت الشراكة المنتظرة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجله جونيور تقترب من الظهور للمرة الأولى أكثر من أي وقت مضى.


قرب تلك اللحظة المنتظرة يأتي بسبب كبر جونيور وقربه من العمر الكافي، ليظهر بشكل أساسي مع الفريق الأول للنصر السعودي.

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يأتي هذا في ظل التطور الكبير للنجم الشاب كريستيانو جونيور، والذي لن يكون الأول الذي يقوم بذلك الإنجاز برفقة والده، هداف النصر الحالي والدوري الإنجليزي السابق.

 

علامات على قرب كريستيانو جونيور

تعد العلامة الأبرز والأهم في ذلك الشأن هي كبر عمر كريستيانو جونيور، الذي أتم عامه الـ 14 قبل أيام قليلة في منتصف شهر يونيو.


يقدم جونيور مستويات طيبة كلاعب شاب رفقة النصر، بعدما تم تسجيله في صفوف ناشئي الفريق مع انتقال والده لصفوف العالمي.


وقادت مستويات جونيور الكبيرة ناشئي النصر لتحقيق دوري البراعم السعودي قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة في الموسم الماضي، وبالتحديد في شهر فبراير.

 

أشهر قليلة تفصلنا عن اللحظة الحاسمة

قد يكون جونيور على بعد أشهر قليلة للغاية من اللعب بجوار والده كريستيانو رونالدو في مباراة رسمية بقميص "العالمي".


اللاعب الشاب عمره الحالي كما ذكرنا 14 عامًا، وخلال أشهر قليلة إذا استطاع إثبات نفسه واستمر في تألقه مع الشباب فلم لا نراه مع الفريق الأول.


العمر لن يكون عائقا هنا، ويمكن لجونيور أن يحقق رقمًا قياسيًا فيما يتعلق بأصغر لاعب يلعب في الدوري السعودي عبر التاريخ.


ذلك الرقم الذي يحمله عبد العزيز المفرج، لاعب الرياض المعتزل، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" عن عمر 15 سنة و10 أشهر وسبعة أيام.

 

تدريبات على خطى والده

لا يتوقف جونيور عن تقليد والده، فأخيرًا ظهر وهو يقوم بتدريبات بدنية قوية، استعدادًا للموسم الجديد، على الرغم من حصوله على إجازة.


جاء هذا بعد أشهر من تصريحات سابقة لكريستيانو أكد خلالها، أن نتجاهل طلب اعتزاله قريبا حتى يتمكن من اللعب إلى جواره.

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