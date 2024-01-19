العراق يحقق فوزا صاعقا على اليابان ويضمن تأهله إلى ثمن النهائي

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مدن - ضمن منتخب العراق التأهل للدور الثاني بعد فوزه على اليابان 2-1 يوم أمس على ستاد "المدينة التعليمية" في الريان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.وسجل أيمن حسين 5 و45+4 هدفي العراق، في حين أحرز واتارو ايندو (90+3) هدف اليابان.والتقى أمس ضمن المجموعة ذاتها، فيتنام مع إندونيسيا على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.وانفرد العراق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لليابان، حيث ضمن المنتخب العراقي التأهل إلى دور الـ16.وجاءت بداية اللقاء سريعة خاصة من جانب المنتخب العراقي الذي بادر في تهديد مرمى المنتخب الياباني مُبكرا من خلال تسديدة علي جاسم القوية من خارج منطقة الجزاء نجح الحارس الياباني سيا مايكوما في التصدي لها (4).واصل المنتخب العراقي ضغطه على مرمى منافسه مما أسفر عن افتتاح باب التسجيل بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى أرسلها جاسم داخل الصندوق أبعدها الحارس الياباني زيون سوزوكي في المرة الأولى قبل أن تصل أمام أيمن حسين الذي حوّلها برأسه مباشرة باتجاه الزاوية اليمنى داخل الشباك (5).بعد ذلك حاول المنتخب الياباني امتصاص الضغط الهجومي لمنافسه من خلال الاستحواذ على الكرة وسط الميدان ومحاولة الاختراق خاصة من الجهة اليمنى، ليحصل على أولى محاولاته الخطيرة عندما توغل جونيا ايتو من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء قبل أن يرسل كرة عرضية وصلت إلى هيروكي ايتو الذي سددها باتجاه الزاوية الضيقة كان لها الحارس جلال حسن بالمرصاد (22).في المقابل، عاد المنتخب العراقي ليهدد مرمى منتخب الياباني عندما سدد أمير فؤاد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت قريب بجوار القائم الأيمن (31).واعتمد المنتخب العراقي على الإغلاق الدفاعي المُحكم ومحاولة استغلال سرعة جاسم ويوسف أمين في الخط الأمامي لتهديد مرمى المنتخب الياباني الذي واجه بدوره صعوبة كبيرة في الوصول إلى مرمى منافسه.وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح العراق في مضاعفة تقدمه بإحرازه الهدف الثاني بعد هجمة سريعة من الجهة اليسرى قادها أحمد الحاج الذي أرسل كرة عرضية مُتقنة داخل منطقة الست ياردات حولها المتمركز حسين برأسه لتستقر داخل الشباك، ليُحرز حسين الهدف الثاني له ولفريقه (45+4).وجاءت بداية الشوط الثاني قوية من كلا الطرفين، وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب العراقي عندما مرر فؤاد كرة بينية خلف المدافعين وصلت إلى أمين الذي حاول تجاوز الحارس الذي أبعد الكرة قبل أن تصل أمام البديل مهند علي الذي سدد الكرة باتجاه المرمى أبعدها المدافع إلى ركلة ركنية (54).في الجهة المقابلة، أهدر المنتخب الياباني فرصة تقليص الفارق حينما توغل جونيا ايتو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية أرضية باتجاه أسانو الذي حاول تسديدة الكرة من داخل منطقة الست ياردات قبل أن يبعدها المدافع ريبين سولاقا في اللحظة الأخيرة خارج الميدان (56).وكاد المنتخب العراقي يعزز تقدمه بالهدف الثالث عندما استلم مهند علي كرة بينية عالية من وسط الملعب داخل الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليصوبها قوية أرضية بقدمه اليمنى باتجاه الزاوية البعيدة مرت قريبة بجوار القائم (68).بعد ذلك أجرى مدرب المنتخب الياباني بعض التبديلات خاصة في الخط الهجومي في محاولة لإيجاد الحلول والوصول إلى الشباك العراقية، وسنحت له فرصة خطيرة عندما أرسل هيروكي ايتو كرة عرضية عالية من الجهة اليسرى داخل الصندوق حوّلها البديل ريتسو دوان برأسه جاورت القائم الأيمن (82).وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن اللقاء، تمكن المنتخب الياباني في تقليص الفارق مُحرزاً هدفه الأول إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها ريو هاتاتي مُتقنة داخل منطقة الست ياردات ارتقى لها واتارو ايندو على القائم البعيد ليحولها برأسه داخل الشباك (90+3)، ورغم الضغط الياباني في اللحظات الأخيرة إلا أن المنتخب العراقي نجح في الحفاظ على تقدمه بهدفين مقابل هدف واحد.دبوب: كنا نستحق الفوز على الإماراتمن ناحية ثانية، أكد مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين أن فريقه استحق تحقيق الفوز خلال المباراة التي تعادل فيها مع الإمارات 1-1 أول من أمس على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.وتقدم المنتخب الإماراتي عبر هدف سلطان عادل في الدقيقة 23، قبل أن يدرك منتخب فلسطين التعادل عبر لاعب الإمارات بدر ناصر (50 بالخطأ في مرمى فريقه)، وأكمل منتخب الإمارات المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع خليفة الحمادي في الدقيقة 37.وانفردت الإمارات مؤقتا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لإيران، ونقطة لفلسطين.وصرح مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين بعد انتهاء اللقاء: "قدمنا مباراة بطولية للغاية، كنا نستحق الفوز، اللاعبون كانوا رجالاً في الملعب وصنعوا العديد من الفرص حيث كنا الأقرب لخطف النقاط الثلاث لولا أن الحظ عاندنا في تسجيل ضربة جزاء في الشوط الأول".وأضاف: "أمامنا الآن مهمة تاريخية تتمثل بالفوز في المباراة المقبلة والتأهل إلى دور الـ16، ستكون المواجهة أمام هونج كونج صعبة بلا شك لكننا نطمح بأن نحقق التأهل الأول في تاريخ مشاركات فلسطين وأن نكون محظوظين بصورة أفضل من لقاء اليوم. النتيجة أمام إيران في الجولة الأولى كانت صادمة وغير متوقعة، سيطر على أدائنا الكثير من الاندفاع واستقبلنا أهدافا في وقت مبكر، لكننا تعلمنا درسا من تلك المواجهة في لقاء اليوم، حيث كنا أكثر حذرا في التقدم نحو المواقع الأمامية، هذا النوع من المنافسات تحفزنا على التعلم والتحسن".وعن إهدار لاعبه تامر صيام لركلة جزاء أمام الإمارات، قال دبوب: "صيام يعتبر من أبرز اللاعبين في تنفيذ ضرات الجزاء، وقد جانبه التوفيق ووقف الحظ معانداً له، وهذه الأشياء تحدث عادة في ملاعب كرة القدم، لدينا أيضا خيارات أخرى للتنفيذ وأحيانا الحالة الذهنية للاعب المنفذ مهمة للغاية".وختم: "لا يمكن وصف المشاعر تجاه الجماهير الكبيرة التي تواجدت في الملعب، نأمل أن يتواصل هذا الدعم في المباراة المقبلة أملا في العبور إلى الأدوار التالية، ولن توفي عبارات الشكر تلك الجموع الغفيرة التي ساندت منتخب فلسطين".أما سيرجيو كوستا مساعد مدرب منتخب الإمارات، فقال: "كان لدينا مواجهتين في مباراة واحدة، الأولى في الشوط الأول من المباراة حيث نجحنا في السيطرة على مجريات اللعب، والثانية ما بعد لحظة احتساب ضربة جزاء والبطاقة الحمراء لأن كل الظروف تغيرت بعد ذلك".وواصل: "منتخب فلسطين لعب مباراة جيدة ساهم فيها ما جرى من نقص عددي في صفوفنا، لقد اعتمدوا كثيراً على الكرات العرضية التي نجحوا من إحداها بالتسجيل في مرمانا، نتطلع لأن نكون أكثر قوة وجاهزية في اللقاء القادم ضد إيران في الجولة الثالثة".واسترسل: "لاعبونا كانوا محاربين، قدموا مباراة بطولية بلا شك، وهم يستحقون الإشادة لأنهم بذلوا جهودا مضاعفة لتعويض حالة الطرد، كانت المباراة عاطفية مليئة بالمشاعر المختلفة لا سيما فيما يتعلق بهذا الحضور الجماهيري الكبير الذي أضفى منافسة من نوع آخر. نحن ذاهبون إلى مواجهة إيران لتحقيق الفوز فقط وجني النقاط الثلاث، هذا هدفنا الأهم، لدينا الوقت للتحضير واستعادة طاقة اللاعبين، نستهدف التركيز أكثر على الخطوة المقبلة لنا في البطولة بحثاً عن ضمان التأهل إلى دور الـ16".وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي هونج كونج مع فلسطين على ستاد عبدالله بن خليفة، وإيران مع الإمارات على ستاد المدينة التعليمية.-(وكالات)