القادسية الكويتي يطلب ضم الرشدان.. والخور يقترب من علوان

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كشفت مصادر خاصة لـ "الغد"، أن نجم المنتخب الوطني لكرة القدم نزار الرشدان، بات قريبا من الاحتراف في الكويت وتحديدا برفقة فريق القادسية، الذي قدم عرضا رسميا للاعب، وأن المفاوضات قطعت شوطا طويلا لضم نجم وسط "النشامى".وجاء العرض بعد الأداء المميز الذي قدمه الرشدان في المرحلة الماضية، وتحديدا في مشاركة المنتخب الحالية في نهائيات كأس آسيا، واستطاع لاعب النادي الفيصلي تسجيل هدف الفوز الثمين الثالث أمس على المنتخب العراقي، بانتظار موافقة ناديه على العرض الكويتي.كما تلقى الرشدان عرضا آخرا من ناد عراقي في الساعات الماضية، علما بأنه سبق له تمثيل فريق نوروز بالعام الماضي هناك.من جهته، بدأ نادي الخور القطري الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، مفاوضاته مع اللاعب علي علوان، بهدف تدعيم صفوفه بالمهاجم الأردني الذي يمثل فريق الشمال بدوري نجوم قطر.