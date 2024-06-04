 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكشف عن المهاجم الذي اختاره تشافي للتضحية بليفاندوفسكي

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز

حاول تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، خلال فترة تواجده مع البارسا، إقناع مسؤولي النادي بضرورة التخلص من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق.


وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن تشافي رأى أن البلوجرانا يحتاج لنوع آخر من المهاجمين، وأبلغ الإدارة بذلك في اجتماعات اللجنة الرياضية.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ المشكلة الكبرى في رحيل ليفا تتمثل في وكيله بيني زاهافي، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع الرئيس خوان لابورتا، كما أنَّ المهاجم البولندي لم يكن يمثل إزعاجًا لديكو، المدير الرياضي للبارسا.


وذكرت أن تشافي لم يتوقف عند طلبه التضحية بليفاندوفسكي، لكنه اختار أيضًا بديله، وهو الأوكراني أرتيم دوفبيك نجم جيرونا، الذي أظهر مهارة كبيرة في اللعب وسهولة في تسجيل الأهداف.

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أرتيم دوفبيك


وقالت الصحيفة الإسبانية، إن التوقيع مع دوفبيك كان بمثابة حلم غير قابل للتحقيق بالنسبة لتشافي، لسببين: الأول أن ليفاندوفسكي لم يكن لديه أي نية للرحيل، والثاني أن شرطه الجزائي يبلغ 40 مليون يورو، وهو رقم كبير بالنسبة لميزانية النادي الكتالوني. كووورة

 

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