السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكشف عن سبب إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية قبل لحظات من انطلاق المباراة

إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية
إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية

قال "موسم الرياض" المسؤول عن تنظيم مباراة نهائي السوبر التركي لكرة القدم والتي كانت مقررة بين فريقي غلطة سراي وفناربخشه في الرياض، الجمعة، إن عدم التزام الفريقين "بما تم الاتفاق عليه هو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

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وأضاف موسم الرياض في بيان عبر حسابه على منصة إكس "إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي غلطة سراي وفناربخشه التي كان من المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.


وذكر أنه "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية".

وتأجل نهائي كأس السوبر التركية لكرة القدم والتي كانت مقررة بين غلطة سراي وفناربخشه في الرياض، الجمعة، بسبب ما اعتبره الناديان "بعض المشكلات" في تنظيم الحدث.


وذكرت تقارير إخبارية أن من أبرز هذه المشكلات رغبة الناديين في أن يرتدي لاعبوهما قمصانا تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة خلال الإحماء قبل المباراة.


وقالت وسائل إعلام تركية إن مسؤولين سعوديين رفضوا هذا الطلب دون أن تتضح الأسباب وإن الناديين رفضا في المقابل خوض المباراة على ملعب الأول بارك.
وتتزامن المباراة مع المئوية الأولى لتأسيس تركيا العلمانية. 


وقال الناديان والاتحاد التركي للعبة في بيان مشترك صدر عبر إكس: "تقرر تأجيل كأس السوبر 2023... لموعد لاحق نتيجة لقرار مشترك اتخذناه مع ناديينا، بسبب بعض المشكلات في تنظيمها".


ولم يتضح موعد إقامة المباراة أو مكانها. كما وجه البيان الشكر لاتحاد الكرة والسلطات في السعودية على الجهد المبذول لاستضافة الحدث.


وقالت تقارير إخبارية أيضا إن المنظمين لن يسمحوا بعزف النشيد الوطني ورفع العلم التركي في النهائي، لكن اتحاد الكرة في تركيا أوضح في وقت سابق أنهما سيكونان موجودين.


وجاء إلغاء المباراة في شهر شهدت فيه الكرة التركية جدلا كبيرا.


واعتقلت الشرطة فاروق قوجة، رئيس نادي أنقرة جوجو المنافس في دوري الأضواء التركي في 12 من الشهر الجاري بعدما لكم حكما في الوجه في نهاية مباراة بالدوري.


وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي حظرا دائما على قوجة، الذي دخل الملعب وعاقبت النادي.


وتوقف الدوري التركي مؤقتا بسبب العنف. ولدى استئنافه، انسحب إسطنبول سبور من الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي في مباراته أمام طرابزون لتتوقف المباراة.-(رويترز)

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