الكشف عن طبيعة اصابة بنزيما ومدة غيابه

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كشف نادي الاتحاد السعودي عن طبيعة إصابة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق امام الوحدة.وشهدت الدقيقة 36 سقوط بنزيما على أرض الملعب متألما بعد كرة مشتركة مع المدافع المغربي جواد الياميق لكن بعد القيام الاسعافات اللازمة عاد الى ارض الملعب لدقيقتين فقط قبل ان يطلب الخروج وتم استبداله بالبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" .واشار الحساب الرسمي للاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” الى ان سبب مغادرة بنزيما المباراة هي إصابة عضليةواضاف ان اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لتشخيص الإصابة بشكل دقيق لتحديد العلاج اللازم .من ناحيته طمأن الاعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج نقلا عن مصدر له في النادي، بأن اللاعب كريم بنزيما سيعود للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي بعد يومين من الآن.واضاف ان اصابة بنزيما عبارة عن كدمة وسيكون جاهزا لكلاسيكو الهلال يوم الجمعة في الأول من ايلول/سبتمبر المقبل ضمن الجولة الخامسة.