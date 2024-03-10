الكشف عن عقوبة شيكابالا بعد إشارته المستفزة لجمهور الأهلي المصري

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا سيعاقب بالإيقاف بعد إشارته المستفزة لجماهير الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة القدم.

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وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية "سيتم توقيع عقوبة الإيقاف على شيكابالا، وفقا لتقرير عادل محفوظ، مراقب المباراة الذي سيقدمه اليوم الأحد".

وأتم مشددا "أعتقد أن العقوبة ستقتصر على مشاركات شيكابالا في كأس مصر فقط، ولن تشمل مباريات فريقه في الدوري المصري".



ولم يكشف شلبي عن مدة إيقاف شيكابالا المحتملة، لكن تقارير مصرية ذكرت أن قائد الزمالك، مهدد بالإيقاف لست مباريات.



والتقى الزمالك مع غريمه الأهلي على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض الجمعة الماضي، في مباراة انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.



وأثناء مراسم التتويج، توجه شيكابالا صوب مدرجات جماهير الأهلي وقام بإشارة (الأموال) تم تفسيرها على أنها محاولة من قائد الزمالك ليقول إن المباراة تم توجيهها بشكل أو بآخر ليتوج الأهلي باللقب، وذلك اعتراضا على احتساب هدف إمام عاشور بداعي وجود "تسلل" رغم العودة إلى تقنية الفيديو.

كما قام شيكابالا بحركة أخرى بيده تشير إلى الوقت أو الساعة للتذكير بأزمة سابقة بين مجلس إدارة الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عندما كان الأخير رئيسا شرفيا لـ"المارد الأحمر".