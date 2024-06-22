 
السبت 22 حزيران 2024
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المغربي "سلامي" يخلف عموتة في تدريب النشامى

المغربي سلامي مدربا للنشامى
المدرب المغربي سلامي مدربا لمنتخب النشامى

أعلن اتحاد كرة القدم مساء اليوم، تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ اعتبارا من أيلول (سبتمبر) المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027.

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وسيقدم الاتحاد المدرب الجديد للنشامى رسميا قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الادريسي ومروان لطفي. 


يذكر أن سلامي يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات، وأبرزها لقب بطولة أفريقيا للمحليين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة الى فوزه بجائزة أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.


كما كان سلامي أحد نجوم المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كاس العالم 1998.


من ناحية ثانية، أصدر اتحاد الكرة بيانا، أعرب فيه عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود لكرة القدم الأردنية أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة.
وأكد الاتحاد تفهمه للظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الإتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي.

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