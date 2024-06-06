 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المغرب يتسلح بالتاريخ في مواجهة زامبيا بتصفيات المونديال

المغربي حكيم زياش يسجل هدف الفوز في مرمى زامبيا - (من المصدر)
المغربي حكيم زياش يسجل هدف الفوز في مرمى زامبيا - (من المصدر)
مراكش - تخوض المنتخبات العربية اختبارات قوية في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، حيث يطمح المنتخب المغربي إلى تحقيق الفوز على ضيفه المنتخب الزامبي عندما يستقبله في ملعب "أكادير إدرار" عند الساعة العشارة من مساء اليوم، في مواجهة لن تكون سهلة لـ"أسود الأطلس" رغم تفوقهم مؤخرا ضد "الرصاصات النحاسية" 1-0 في أمم أفريقيا.اضافة اعلان
ويتصدر "الأسود" ترتيب فرق مجموعتهم الخامسة برصيد 3 نقاط من جولة واحدة، ويعول المدرب وليد الركراكي على كتيبة من النجوم على رأسهم، أشرف حكيمي والحارس ياسين بونو وأيوب الكعبي.
ويلعب في المجموعة ذاتها، منتخب النيجر ضد الكونغو، بينما تقام في المجموعة السادسة 3 مواجهات تجمع بين كوت ديفوار والجابون، كما تلعب سيشيل ضد جامبيا، وتلتقي كينيا مع بوروندي، وتتساوى زامبيا والنيجر وتنزانيا (الثاني والثالث والرابع على الترتيب) مع المغرب بـ3 نقاط لكل منتخب، فيما تأتي الكونغو في المركز الخامس من دون نقاط.
ويطمح المغرب إلى تحقيق انتصاره 11 على زامبيا، بعدما انتصر في 10 مباريات سابقة وتعادل في 3 وخسر 6 مباريات، علما بأن الطرفين لعبا 19 مباراة منذ العام 1973 وحتى يومنا الحالي.
وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين المنتخبين، فإن المباراة الأولى التي جمعت الطرفين كانت في العام 1973 في تصفيات الألعاب الأولمبية "ميونيخ"، حيث انتهى اللقاء بفوز زامبيا برباعية نظيفة، لتتجدد المواجهة بينهما مرة أخرى في العام والمسابقة ذاتهما، وفازت المغرب بهدفين نظيفين آنذاك.
وتواصلت المواجهات بين الطرفين العام 1980 في تصفيات كأس العالم بإسبانيا، حيث حقق المغرب انتصاره الثاني على حساب زامبيا بهدفين نظيفين، لتتمكن بعدها "الرصاصات النحاسية"، من تحقيق الفوز بالنتيجة ذاتها في الإياب، احتكم على إثرها الطرفان إلى الضربات الترجيحية، التي آلت نتيجتها لأسود الأطلس بواقع 4-3.
وتمكن المنتخب الوطني من الانتصار على زامبيا بهدفين لهدف سنة 1981، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ذهابا، قبل أن يحقق المنتخب الزامبي الفوز بهدفين نظيفين في لقاء الإياب، ليعود المغرب وينتصر بهدف نظيف، يوم 14 آذار(مارس) 1986، في نهائيات كأس أفريقيا للأمم، التي أقيمت آنذاك بمصر.
وعاد المغرب ليحقق الانتصار ذهابا على زامبيا بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، قبل أن تنتصر زامبيا إيابا بهدفين لهدف، ثم بالنتيجة ذاتها العام 1993 ضمن تصفيات مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يحقق "أسود الأطلس" الفوز بهدف نظيف في مرحلة الإياب خلال العام ذاته.
وتعادل الطرفان بهدف لمثله في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو، قبل أن ينتصر بعدها المغرب في ثلاث مناسبات متتالية بطابع ودي، في العامين 2001 و2008، ليعود التعادل ويسيطر على اللقاء رقم 16 بدون أهداف العام 2013، لتنتصر بعدها زامبيا بثلاثة أهداف لهدفين وديا العام 2019.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة رقم 18 بين المنتخب المغربي ونظيره الزامبي في العام 2022، قبل أن يحقق "أسود الأطلس" الانتصار في آخر لقاء جمع بينهما بهدف نظيف سجله اللاعب حكيم زياش لحساب الجولة الثالثة والأخيرة  من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023". -(وكالات) 
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