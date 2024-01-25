المغرب يستأنف عقوبة إيقاف الركراكي.. واستقالة مدرب تونس

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أسدل الستار على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والمقامة حاليا في ساحل العاج، بتأهل 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية "الكان".ويعد منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية، المنتخب الوحيد الذي تأهل بالعلامة الكاملة بعد جمعه 9 نقاط وضعته في صدارة مجموعته الثالثة، كما حقق الرأس الأخضر "الحصان الأسود" في البطولة، مفاجأة مدوية بتصدره المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات مصر وغانا وموزمبيق.وتأهلت ثلاثة منتخبات عربية إلى الأدوار الإقصائية من البطولة الأفريقية، وهي: المغرب ومصر وموريتانيا، حيث تأهلت عن المجموعة الأولى منتخبات: غينيا الاستوائية (7 نقاط)، نيجيريا (7 نقاط)، ساحل العاج (3 نقاط)، المجموعة الثانية: الرأس الأخضر (7 نقاط)، مصر (3 نقاط)، المجموعة الثالثة: السنغال (9 نقاط)، الكاميرون (4 نقاط)، غينيا (4 نقاط)، المجموعة الرابعة: أنغولا (7 نقاط)، بوركينا فاسو (4 نقاط)، موريتانيا (3 نقاط)، المجموعة الخامسة: مالي (5 نقاط) وجنوب أفريقيا (4 نقاط) ونامبيا (4 نقاط)، المجموعة السادسة: المغرب (7 نقاط) والكونغو الديمقراطية (3 نقاط).وتنطلق مواجهات الدور ثمن النهائي يوم غد، حيث تلتقي أنغولا ما نامبيا، ونيجيريا مع الكاميرون، فيما تلعب يوم بعد غد، غينيا الاستوائية مع غينيا، ومصر مع الكونغو الديمقراطية، كما يلتقي يوم الإثنين المقبل، منتخبا الرأس الأخضر مع موريتانيا، والسنغال مع ساحل العاج، على أن تختتم مباريات هذا الدور بمواجهتي مالي وبوركينا فاسو، والمغرب أمام جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني (يناير) الحالي.في المقابل، أعلن المدرب جلال القادري نهاية عقده التدريبي مع منتخب تونس بعد الخروج المخيب من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في ساحل العاج.وكانت تونس بحاجة إلى فوز على جنوب أفريقيا لضمان بطاقة العبور لثمن النهائي، لكنها اكتفت بالتعادل السلبي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، لتودع المسابقة من الدور الأول.وجمع منتخب "نسور قرطاج" نقطتين فقط من 3 مواجهات، بتعادله أمام مالي 1-1 وجنوب أفريقيا سلبا، وخسارته مع ناميبيا بهدف نظيف، ليحتل المركز الأخير في مجموعته الخامسة.وعقب الخروج المخيب، أكد جلال القادري، أن مواجهة جنوب أفريقيا كانت الأخيرة بالنسبة له برفقة المنتخب التونسي، وقال: "لدي عقد مع المنتخب ينتهي في حال عدم بلوغ نصف نهائي هذه البطولة القارية، هذا عقدي وهذا قراري، أنا أتحمل المسؤولية، المهم أن يكون الشخص راضيا عما قدمه، اجتهدنا وقدمنا كل ما نستطيع أن نقدمه، كانت المجموعة لديها الرغبة في الذهاب بعيدا في هذه البطولة، لكننا لم نوفق".وحول نتيجة التعادل مع جنوب أفريقيا، أوضح المدرب التونسي: "أوشكنا على التقدم في النتيجة خاصة في الشوط الأول، لكننا افتقدنا إلى ترجمة الفرص الهجومية المتاحة".وتولى القادري (52 عاما) تدريب منتخب تونس يوم 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، وقاد الفريق في 27 مباراة محققا 14 فوزا و7 تعادلات و6 هزائم.يذكر أن المنتخب التونسي غادر من دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخ مشاركته في البطولة الأفريقية، والمرة الأولى منذ العام 2013.بدوره، قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي (كاف) المتمثل بإيقاف مدرب المنتخب وليد الركراكي 4 مباريات، بسبب الأحداث التي تلت مواجهته أمام الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية، حيث تشاجر لاعبو المنتخبين بعد المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر تلاسنا بين الركراكي والمدافع تشانسيل مبيمبا.وقال الاتحاد المغربي في بيان رسمي: "على إثر القرار المجحف الذي اتخذته لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي بحق وليد الركراكي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، والمتمثل في إيقافه 4 مباريات متضمنة مباراتين مع إيقاف التنفيذ، قرر الاتحاد المغربي الاستئناف ضد القرار الذي يجانبه الصواب، خاصة وأن المشاهد أظهرت أن الركراكي لم يصدر منه أي تصرف مخل بالروح الرياضية".وغاب الركراكي عن مقاعد بدلاء المغرب في مواجهة زامبيا بالجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة التي يتصدرها بـ4 نقاط، وقاد المنتخب بدلا عنه مساعده رشيد بن محمود.وأظهرت لقطات مصورة مشاجرة بين أفراد الفريقين وسط الملعب بعد صفارة النهاية، وانخرط مدرب منتخب "أسود الأطلس" وليد الركراكي في المشادات، وتواصلت المشاجرة في النفق المؤدي لغرف الملابس، وكان الاتحاد الكونغولي نشر بيانا أشار فيه إلى أن قائد المنتخب تشانسيل مبيمبا تعرض لشتائم وإهانات عنصرية من لاعبي منتخب المغرب ومدربهم الركراكي، قبل التعرض له بالعنف في ممرات غرف تبديل الملابس.واستنكر الاتحاد المغربي "التصرفات غير الرياضية" التي تلت المباراة في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، وقال: "نؤكد العلاقات المتميزة والتاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وروابط الأخوة بين الشعبين".واتهم قائد منتخب الكونغو الديمقراطية مدرب المغرب بشتمه والتلفظ بكلمات عنصرية، وقال في تصريحات صحفية: "إنه تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي، مضيفا: "لست بحاجة لكثرة الحديث، فعدالة الله هي الأهم، أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع، وهذا الاحترام أمر متبادل".ورد الركراكي بالقول: "لا يعجبني تصريح مبيمبا لأنه يلمح إلى أشياء كثيرة، إذا كانت لديه صور أخرى غير تلك التي نراها على شاشة التلفزيون، دعه يظهرها بكل سرور، وسيرى بالضبط ما حدث".وبدأت المناوشات بعد نهاية المباراة عندما توجه مدرب المغرب إلى قائد منتخب الكونغو الديمقراطية لمصافحته، بينما كان الأخير ينظر نحو السماء مشتكيا من "ظلم التحكيم" بعد تلقيه بطاقة صفراء قبل أن يسحب يده بقوة، مرسلا إشارة أن الحكم تجاهل "الفار"، ثم قام بحركة بذيئة -على ما يبدو- تجاه المدرب المغربي، الأمر الذي أشعل غضب بقية اللاعبين الذين دخلوا في اشتباكات لفظية وبالأيدي. -(وكالات)