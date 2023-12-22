المنتخب الأولمبي يستدعي 27 لاعبا ويبدأ تدريباته غدا

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يبدأ المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23، لكرة القدم يوم غد السبت تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية نيسان المقبل في قطر.واستدعى الجهاز الفني 27 لاعبا للتجمع المحلي وهم : قيس العباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، يوسف حسان، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عرفات الحاج، عمار محمد، سيف بشابشة، سيف درويش، محمد أبو طه، عون المحارمة، محمد كحلان، أحمد السلمان، علي العزايزة، فرج عيد، أحمد صبرة، وسيم الريالات، عامر جاموس، عارف الحاج، بشار الذيابات، مالك علان، وبكر كلبونة.ويتطلع الجهاز الفني بقيادة عبدالله ابو زمع من خلال التدريبات اليومية، إلى رفع مستوى الجاهزية للاعبين، وتوسيع قاعدة الخيارات قبل الاستحقاق الرسمي.وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.ويستهل المنتخب مشاركته، بمواجهة أستراليا، ثم قطر على أن يختتم دور المجموعات بلقاء إندونيسيا.وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية