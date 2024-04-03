الأربعاء 03 نيسان 2024
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المنتخب الأولمبي يلتقي الصين وفيتنام ودياً في الدوحة

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي لكرة القدم
عمان - الغد - أنجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأولمبي، في الدوحة، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في قطر، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.اضافة اعلان
ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء السبت  على أن يلتقي نظيره الصيني الأحد المقبل، قبل أن يواجه فيتنام الأربعاء 10 الشهر الحالي.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في نهائيات كأس آسيا، بلقاء أستراليا الاثنين 15 الحالي، يليه مواجهة قطر يوم 18 الشهر الحالي ، على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي.

ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني الأولمبي إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، حيث يعتبر هذا المعسكر محطة الإعداد الأخيرة للمنتخب، قبل البطولة القارية
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